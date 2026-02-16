Logo
"Zimski 3x3 turnir": Beograd slavio u Banjaluci

Glas Srpske

16.02.2026

"Зимски 3x3 турнир"
Foto: Glas Srpske

Ekipa Beograd 3x3 u sastavu: Miloš Ćojbašić, Milan Jelovac, Uroš Ilić i Petar Panić, pobjednik je prvog "Zimskog 3x3 turnira" odigranog u Banjaluci.

Pobjednički tim osvojio je novčanu nagradu od 2000 km trijumfom u finalu nad još jednom beogradskom ekipom, Partizanom - 22:8. "Crno-bijeli" su ulaskom u finale zaslužili 1000 KM.

"Porazom smo otvorili u turnir. Ekipa "Siti tajm" zasluženo nas je pobedila (21:18). Međutim posle smo se konsolidovali i igrali našu igru. Nije bilo nervoze, dobo se poznajemo, skoro svaki dan smo zajedno i znali smo da naš kvalitet mora doći do izražaja. Čestitam domaćinu na dobro organizovanom turniru", rekao je Ćojbašić.

Prvi čovjek turnira Aleksandar Seferović takođe nije krio zadovoljstvo nakon dobro odrađenog posla.

"Čestitam ekipi Beograda na pobjedi, ali i ostalim ekipama na borbi. Hvala mojim saradnicima na angažmanu. Sve je proteklo onako kako smo planirali. Ovo je samo prvi korak ka velikim stvarima koje spremamo za ljeto", istakao je Seferović.

