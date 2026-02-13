Kris Pol dobio otkaz, pa završio karijeru

Izvor:
B92
13.02.2026
21:11
Komentari:0
Američki košarkaš Kris Pol (40) dobio je otkaz od strane Toronto Reptorsa, a onda i završio karijeru.
Pol je prošle sedmice trejdovan iz Los Anđeles Klipersa u tim, koji sa klupe predvodi Darko Rajaković, ali nije stigao da odigra niti jedan meč.
Posljednju utakmicu odigrao je 1. decembra, u meču Klipersa i Majami Hita.
Pol je bio u nemilosti Klipersa, za koje je igrao samo 21 meč.
Prije toga, nastupao je za San Antonio, Golden Stejt, Finiks, Oklahomu i Hjuston, dok je na početku karijere, po šest sezona, igrao upravo u Klipersima, odnosno Nju Orleans Hornetsima.
Plan mu je bio da mu ovo bude posljednja sezona, a da je završi u klubu u kojem je ostvario najveće uspjehe (Klipersima), ali mu oni to nisu obezbijedili. Zatim je želio da mu kraj karijere bude na terenu ali u nekom drugom timu, ali ni od toga, ispostaviće se, nije bilo ništa.
CP3 je odigrao 21 sezonu i najvjerovatnije će biti član Kuće slavnih u jednom trenutku.
Karijeru završava sa 16,8, poena, 4,4 skoka i 9,2 asistencije po meču u prosjeku.
