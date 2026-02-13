Heroj: Nikola Topić pobijedio rak, pa zaigrao u NBA ligi! Cijela hala na nogama zbog Srbina

Svijet košarke noćas se poklonio Srbinu! Nikola Topić, mladi plejmejker Oklahoma Siti Tandera, konačno se vratio na teren i debitovao u NBA ligi, ali njegova najveća pobjeda nije ona na semaforu, već ona najvažnija – životna.

Samo četiri mjeseca nakon što mu je u oktobru dijagnostikovan rak testisa, zbog čega je morao da prođe kroz operativne zahvate i iscrpljujuće cikluse hemoterapije, 21-godišnji Srbin se vratio tamo gdje pripada.

Trenutak za istoriju dogodio se na 1:55 do kraja prve četvrtine meča protiv Milvoki Baksa. Kada je spiker u "Pejkom Centru" prozvao ime Nikole Topića, dvorana je bukvalno proključala.

Nikola Topić made his NBA debut four months after battling cancer 💙



What an amazing moment 👏 pic.twitter.com/MykN1LeraZ — Bleacher Report (@BleacherReport) February 13, 2026

Navijači Oklahome su ustali i gromoglasnim, višeminutnim aplauzom pozdravili momka koji je pokazao da je jači od opake bolesti.

Topić, koji je biran kao 12. pik na draftu 2024. godine, odigrao je ukupno 12 minuta. Statistika je ovog puta bila u drugom planu, ali će ostati upisano da je naš as postigao svoje prve NBA poene (šut iz igre 1/3), uz upisan skok i asistenciju.

Podsjetimo, Topić je pred početak sezone odigrao samo jedan predsezonski meč prije nego što su stigle šokantne vijesti o bolesti. Umjesto da se bori za minutažu sa najboljim košarkašima planete, Nikola je morao u bolničku postelju.

Nakon operacije i terapija, mladi košarkaš se vratio treninzima brže nego što je iko očekivao. Inače, Baksi su ovaj meč dobili rezultatom 110:93.