Svi ostali u čudu kada su vidjeli Jokićevu desnu ruku

Nikola Jokić, najbolji košarkaš današnjice, ponovo je bio u centru pažnje na konferenciji za medije u Denveru, nakon pobjede Nagetsa nad Memfisom i novog tripl-dabla!

Somborac se pred novinarima pojavio sa prilično uočljivim, velikim zavojem na desnom zglobu, što je odmah izazvalo zabrinutost navijača Nagetsa.

Ipak, Nikola je u svom stilu kratko poručio da je u pitanju problem koji "dolazi i prolazi", ne pridajući tome preveliki značaj.

Jokić sa zavojem na ruci

Posebno emotivan deo konferencije odnosio se na Džamala Mareja. Na pitanje da li bi volio da sa Kanađaninom provede cijelu karijeru u Denveru, Jokić nije ostavio ni trunku sumnje.

- Volio bih to. Sjajno je kada znaš sa kim igraš. Džamal ne može da me iznenadi, znam tačno šta može da uradi. Poslije deset godina zajedničkog igranja, postali smo bolji nego što zapravo jesmo zahvaljujući jedan drugome. Da me pitaju, nikada ga ne bih mijenjao - iskren je bio Joker.

Novinare je zanimalo šta znači to da Marej "ne može da ga iznenadi".

- Vidio sam ga kako pogađa i promašuje sve moguće šuteve. Očekujem sve od njega. Bilo koji košarkaški potez da izvede, ja sam to već vidio - uz osmijeh je dodao Nikola.

Dvojac Denvera zajedno odlazi na Ol-star vikend, a Jokić je u svom maniru prokomentarisao Marejevu izjavu da će "igrati jako".

- Džamal će se zapravo zabaviti tamo, za sebe nisam baš siguran. Ali on treba da igra jako. Ja? Pa ja uvijek igram jako - našalio se Jokić na kraju konferencije, dok je sa ogromnim zavojem na ruci napuštao salu.