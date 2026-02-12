Jokić pokazao zašto je najbolji košarkaš na svijetu

12.02.2026
Nikola Jokić je u pobjedi Denver nagetsa nad Memfis grizlisima 122:116 (30:28, 30:26, 33:27, 29:35) upisao 26 poena, 15 skokova i 11 asistencija.
Trijumfalni odlazak Denver nagetsa na Ol-star pauzu.
Mogli su domaćini i bezbrižnije da okončaju duel u "Bol areni".
RACING TO THE FINISH LINE pic.twitter.com/KvonWTU7HH— Denver Nuggets (@nuggets) February 12, 2026
Pri maksimalnom vođstvu 103:88, sa Jokićem na klupi, dopustili su gostima bez prve zvijezde Dža Moranta do 103:100, nešto kasnije i do egala.
Koš Jokića na minut do kraja za 118:116 omogućio je dobru poziciju Nagetsima.
Jok with the ol' fashioned three-point play pic.twitter.com/OR1uoRQYKU— Denver Nuggets (@nuggets) February 12, 2026
Memfis nije uspio da izjednači ili supsti zaostatak u narednom posjedu, a Džamal Mari je sa četiri uzastopna slobodna bacanja stavio tačku.
Denverovi predstavnici na Ol-star vikendu odigrali su partije u skladu sa tim zvanjem.
"Džokerov" 183. karijerni tripl-dabl, četvrti u nizu - 26 poena, 15 skokova i 11 asistencija. Džamal Mari je ubacio 23 poena. Tim Hardavej junior ih je pratio sa 21 poenom.
That pass tho 😮💨 pic.twitter.com/Iobt7g8jUx— Denver Nuggets (@nuggets) February 12, 2026
Džidži Džekson je nosio Memfis sa 21 poenom, Taj Džerom je stao na 19 poena.
Nagetsi su treći na Zapadu sa 35-20 i naredni duel ih čeka tek 19. februara protiv Klipersa u Los Anđelesu.
