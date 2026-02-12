Logo
Jokić pokazao zašto je najbolji košarkaš na svijetu

12.02.2026

07:07

Јокић показао зашто је најбољи кошаркаш на свијету
Foto: Tanjug / AP / David Zalubowski

Nikola Jokić je u pobjedi Denver nagetsa nad Memfis grizlisima 122:116 (30:28, 30:26, 33:27, 29:35) upisao 26 poena, 15 skokova i 11 asistencija.

Trijumfalni odlazak Denver nagetsa na Ol-star pauzu.

Mogli su domaćini i bezbrižnije da okončaju duel u "Bol areni".

Pri maksimalnom vođstvu 103:88, sa Jokićem na klupi, dopustili su gostima bez prve zvijezde Dža Moranta do 103:100, nešto kasnije i do egala.

Koš Jokića na minut do kraja za 118:116 omogućio je dobru poziciju Nagetsima.

Memfis nije uspio da izjednači ili supsti zaostatak u narednom posjedu, a Džamal Mari je sa četiri uzastopna slobodna bacanja stavio tačku.

Denverovi predstavnici na Ol-star vikendu odigrali su partije u skladu sa tim zvanjem.

"Džokerov" 183. karijerni tripl-dabl, četvrti u nizu - 26 poena, 15 skokova i 11 asistencija. Džamal Mari je ubacio 23 poena. Tim Hardavej junior ih je pratio sa 21 poenom.

Džidži Džekson je nosio Memfis sa 21 poenom, Taj Džerom je stao na 19 poena.

Nagetsi su treći na Zapadu sa 35-20 i naredni duel ih čeka tek 19. februara protiv Klipersa u Los Anđelesu.

Nikola Jokić

NBA

