Logo
Large banner

Hoće li Srbija biti u NBA Evropi?

Izvor:

UNA TV

10.02.2026

10:43

Komentari:

0
Хоће ли Србија бити у НБА Европи?
Foto: Pexel/David Eluwole

Pitanje budućnosti evropske košarke ponovo je u fokusu zbog interesovanja NBA lige da proširi svoj uticaj na evropsko tržište. O potencijalnom projektu, koji bi mogao značajno da utiče na postojeći sistem takmičenja, govorio je i Miško Ražnatović.

Već duže vrijeme spekuliše se o ideji formiranja nove lige pod pokroviteljstvom NBA, ali prema njegovim riječima realizacija nije jednostavna. On je istakao da postoji konkretna priprema za takav poduhvat, ali i ozbiljne prepreke u praksi.

"Često kada odem u Njujork imam sastanke sa Adamom Silverom, pa znam detalje. Novac je spreman, ideja spremna, ali dosta je teško da krenu. Bez otimanja, uzimanja nekih timova iz Evrolige, to je mnogo teško da napravite novu ligu sa 14 i 16 timova. Za sada ti timovi nisu prešli, ali ako uspiju u toj namjeri, Srbije neće biti tamo", rekao je Miško u emisiji "Indirektno" na UNA TV.

Жељко Обрадовић

Košarka

Željko Obradović stigao u Atinu, pa se oglasio: Ovdje sam poštovan

Ražnatović je dodatno objasnio zbog čega Crvena zvezda i Partizan ne figuriraju kao kandidati za potencijalno učešće u tom projektu, naglašavajući razliku u poslovnoj logici.

"To je kao NBA liga, u smislu da je kriterijum broj jedan, dva, tri, četiri i pet je profit, a profit nije 20.000 ludih Srba koji naprave ambijent, a sve drugo ne".

On smatra da je ključni jaz između američkog i evropskog modela upravo u shvatanju same utakmice i uloge publike.

Никола Топић

Košarka

Najljepša vijest iz Amerike – Topić se vratio na parket i zaigrao košarku

"Ja sam njima pokušao da objasnim da je ovdje sve drugačije, da tamo ljudi idu da uživaju u utakmici, dobroj hrani, čirlidersicama, šou, odu da gledaju predstavu ili da gledaju košarku. Voljeli bi da pobijedi njihov tim, ali ako ne pobijedi, to nije strašno. Kod nas i u Evropi to nije tako. Ovdje navijačima Partizana i Zvezde je najvažnije da pobjede. Da li su u toku večeri bili u mogućnosti da odu u toalet jer su stepenice zakrčene ili da popiju jednu vodu, što obično i jedno i drugo ne može da se izvede, to je nebitno ako se pobijedi".

Na kraju, ostaje otvoreno pitanje da li će u budućnosti doći do kompromisa između dva modela, odnosno saradnje između postojećih struktura i potencijalnog NBA projekta.

"To su dva različita koncepta, vidjećemo koji će pobijediti. Iskreno bih volio kada bi oni mogli da taj finansijski aspekt uvuku u Evroligu, da naprave dogovor koji u načelu kao ideja postoji, da oni vode biznis projekat, a Evroliga da vodi takmičenje, ali zaista je sve veoma teško da se predvidi šta će se dogoditi".

Podijeli:

Tagovi :

NBA

Evropa

Miško Ražnatović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Опрез: Повлачи се одређена серија хране за бебе са тржишта БиХ

Društvo

Oprez: Povlači se određena serija hrane za bebe sa tržišta BiH

1 h

0
Vještačka inteligecncija

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija nije dobra u postavljanju dijagnoze

1 h

0
Илон Маск

Ekonomija

Ono što Mask vidi kao sljedeći veliki globalni problem, većina još ne primjećuje

1 h

0
Трамп пријављивао Епстајна полицији! Испливали нови шокантни детаљи из повјерљивих докумената

Svijet

Tramp prijavljivao Epstajna policiji! Isplivali novi šokantni detalji iz povjerljivih dokumenata

1 h

0

Više iz rubrike

Ергин Атаман тренер Турске

Košarka

Tragedija u Panatinaikosu, umrla majka Ergina Atamana

1 h

0
Најљепша вијест из Америке – Топић се вратио на паркет и заиграо кошарку

Košarka

Najljepša vijest iz Amerike – Topić se vratio na parket i zaigrao košarku

3 h

0
Хаос на НБА паркету! Туча у Детроиту - четворица играча и тренер избачени, полиција ушла на терен

Košarka

Haos na NBA parketu! Tuča u Detroitu - četvorica igrača i trener izbačeni, policija ušla na teren

4 h

0
Нови трипл-дабл Јокића и нови пораз Денвера, Мареј трагичар

Košarka

Novi tripl-dabl Jokića i novi poraz Denvera, Marej tragičar

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

47

Sijarto: EU nije zainteresovana za uspjeh pregovora o Ukrajini

11

45

Kuva u PSS: Radojičić nezadovoljan, prijeti napuštanjem Stanivukovića

11

31

Ratnom vojnom invalidu Gojku Mariću uručen građevinski materijal

11

19

Hibridi vukova sve popularniji za kupovinu, stručnjaci upozoravaju: Ne znate s čim imate posla

11

08

Peskov: Moskva uvijek bila zagovornik dijaloga

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner