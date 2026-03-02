Tragedija! Fudbaler doživio srčani udar nasred terena i preminuo

Mladi fudbaler Daniele Pairoto (24) preminuo je nakon što je doživio srčani zastoj tokom utakmice u Krovi, u okviru amaterskog prvenstva CSI.

Prema izvještajima, mladić je pao nakon što je stigao do svlačionica tokom poluvremena meča između Krova i Livorno Ferarisa. Hitna pomoć je odmah reagovala i započela reanimaciju, a zatim je mladić helikopterom prebačen u bolnicu Mađiore u Novari gdje je primljen na intenzivnu njegu.

Fudbal Ovo su četiri nova pravila na Mundijalu

Izvori navode da je stanje odmah bilo kritično, a kasniji testovi nisu pokazali znakove moždane aktivnosti. Preminuo je u noći između nedjelje i ponedjeljka.

(informer)