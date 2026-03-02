Logo
Large banner

Tragedija! Fudbaler doživio srčani udar nasred terena i preminuo

Izvor:

Informer

02.03.2026

22:50

Komentari:

0
Fudbalska lopta
Foto: Tanjug/AP

Mladi fudbaler Daniele Pairoto (24) preminuo je nakon što je doživio srčani zastoj tokom utakmice u Krovi, u okviru amaterskog prvenstva CSI.

Prema izvještajima, mladić je pao nakon što je stigao do svlačionica tokom poluvremena meča između Krova i Livorno Ferarisa. Hitna pomoć je odmah reagovala i započela reanimaciju, a zatim je mladić helikopterom prebačen u bolnicu Mađiore u Novari gdje je primljen na intenzivnu njegu.

Судија

Fudbal

Ovo su četiri nova pravila na Mundijalu

Izvori navode da je stanje odmah bilo kritično, a kasniji testovi nisu pokazali znakove moždane aktivnosti. Preminuo je u noći između nedjelje i ponedjeljka.

(informer)

Podijeli:

Tagovi :

fudbaler

srčani udar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Метохија љута на судију, тражи његово изузеће

Fudbal

Metohija ljuta na sudiju, traži njegovo izuzeće

13 h

0
Повреда Цветановског на утакмици Жељезничар - Слога

Fudbal

Horor na utakmici Željezničara i Sloge: Krici fudbalera se prolamali stadionom

5 d

0
Елени Алтман осудила срамну казну судији који је снимао голе фудбалерке

Fudbal

Sudija snimao gole fudbalerke - dobio sramnu kaznu

5 d

0
Фудбалери Лакташа дочекују Радник

Fudbal

Četvrtfinale kupa BiH: Laktaši dočekuju Radnik

6 d

0

Više iz rubrike

Фудбалери Ливерпула славе након поготка у мечу Лиге шампиона против Атлетико Мадрида

Fudbal

Liverpul ispunio želju Slotu

5 h

0
Ово су четири нова правила на Мундијалу

Fudbal

Ovo su četiri nova pravila na Mundijalu

10 h

0
Метохија љута на судију, тражи његово изузеће

Fudbal

Metohija ljuta na sudiju, traži njegovo izuzeće

13 h

0
Саво Милошевић

Fudbal

Savo Milošević novi trener sarajevskog Željezničara

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Perasović za ATV: Vjerujem u staru školu

22

50

Tragedija! Fudbaler doživio srčani udar nasred terena i preminuo

22

49

Usvojen plan kapitalnih investicija za dvije godine težak 300 miliona KM

22

16

Nesreća u Srpskoj, poginuo pješak

22

11

Igor Dodik sa Majklom Flinom o jačanju odnosa Srpske i SAD

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner