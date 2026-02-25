Horor na utakmici Željezničara i Sloge: Krici fudbalera se prolamali stadionom

Željezničar i Sloga od 16 sati igraju prvu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine, a rezultat na poluvremenu bio je 0:0.

Užasne scene viđene su u 37. minutu, kada je tešku povredu doživio igrač domaćih Matej Cvetanovski.

Nakon starta Nikole Mandića, Makedonac je ostao ležati na terenu, a morala je reagovati i Hitna pomoć.

Radi se o lomu noge, a to najbolje pokazuju kadrovi koji su prikazani u direktnom prenosu. Krici povrijeđenog fudbalera prolamali su se stadionom.