Horor na utakmici Željezničara i Sloge: Krici fudbalera se prolamali stadionom

Izvor:
Agencije
25.02.2026
17:12
Komentari:0
Željezničar i Sloga od 16 sati igraju prvu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine, a rezultat na poluvremenu bio je 0:0.
Užasne scene viđene su u 37. minutu, kada je tešku povredu doživio igrač domaćih Matej Cvetanovski.
Nakon starta Nikole Mandića, Makedonac je ostao ležati na terenu, a morala je reagovati i Hitna pomoć.
Radi se o lomu noge, a to najbolje pokazuju kadrovi koji su prikazani u direktnom prenosu. Krici povrijeđenog fudbalera prolamali su se stadionom.
