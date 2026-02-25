Logo
Drma se u Evropi: Vojska je raspoređena, optužbe se nižu

Izvor:

ATV

25.02.2026

18:19

Војска Мађарске
Foto: Screenshot

Premijer Mađarske Viktor Orban saopštio je poslije sjednice mađarskog Savjeta za odbranu, da je naložio pojačanu zaštitu kritične energetske infrastrukture zbog, kako je naveo, politički motivisane blokade isporuke nafte iz Ukrajine.

Orban tvrdi da se Kijev sprema na dodatne akcije usmjerene na ometanje rada mađarskog energetskog sistema.

Сокови

Svijet

Zabranjuje se upotreba energetskih pića mlađima od 16 godina u ovoj državi

Kako je precizirao, pojačana zaštita podrazumijeva raspoređivanje vojnika i neophodne opreme za odbijanje eventualnih napada u blizini prioritetnih energetskih objekata, dok će policija pojačati patrole oko određenih elektrana, distributivnih stanica i upravljačkih centara.

Orban je, prenosi mađarski list Mađar Nemzet, u video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama podsjetio da od 27. januara nafta ne stiže u Mađarsku naftovodom "Družba".

"Podaci jasno pokazuju da ovaj presedan bez opravdanja ima političke razloge i da ukrajinska vlada blokadom nafte vrši pritisak na Mađarsku i Slovačku", rekao je Orban.

Поплаве у Бразилу

Svijet

Raste broj žrtava užasnih poplava: Desetine ljudi nestalo

Mađarski premijer je naveo i da je na sjednici saslušao izvještaje nacionalnih bezbjednosnih službi, na osnovu kojih je zaključeno da se Ukrajina priprema za nove akcije sa ciljem ometanja funkcionisanja mađarskog energetskog sistema.

"Mađarska ne može biti ucjenjivana!", naglasio je Orban na kraju obraćanja.

Isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj preko cjevovoda Družba su prekinute od 27. januara, kada je Kijev saopštio da je ruski napad dronom pogodio opremu cjevovoda u zapadnoj Ukrajini.

Budimpšeta i Bratislava krive Ukrajinu za prekid isporuka, dok Kijev poručuje da radi na opravci cjevovoda.

