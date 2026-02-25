Zabranjuje se upotreba energetskih pića mlađima od 16 godina u ovoj državi

Ministar socijalnih prava i potrošnje Španije Pablo Bustinduj najavio je danas, 25. februara da će ta zemlja zabraniti prodaju energetskih pića mlađima od 16 godina, kao i mlađima od 18 ukoliko je riječ o napicima sa više od 32 miligrama kofeina na 100 mililitara, zbog štetnih posljedica po zdravlje mladih.

Bustinduj je, kako prenosi EFE, naveo da su energetska pića "postala prijetnja zdravlju mladih", ističući da njihova prekomjerna konzumacija dovodi do poremećaja sna, promjena u ponašanju i kardiovaskularnih oboljenja.

Svijet Raste broj žrtava užasnih poplava: Desetine ljudi nestalo

Prema njegovim riječima, zabrana će biti proširena i na mlađe od 18 godina kada je riječ o pićima sa više od 32 miligrama kofeina na 100 mililitara.

"Donijećemo ovu regulativu najefikasnijim pravnim instrumentom kako bi stupila na snagu u najkraćem mogućem roku", rekao je Bustinduj, bez preciziranja datuma početka primjene.

Španski ministar je ocijenio i da je riječ o mjeri koja "uživa široku društvenu podršku", pozivajući se na podatke Španske agencije za bezbjednost hrane i ishranu (AESAN), prema kojima devet od deset građana Španije podržava zabranu, ističući da podrška među mladima od 18 do 35 godina iznosi 88,3 odsto.

Istraživanje pokazuje da oko 25 odsto ispitanika konzumira energetska pića, u prosjeku dva puta nedjeljno, dok gotovo polovina onih koji ih piju konzumira najmanje jedno dnevno, a 47 odsto ih redovno miješa sa alkoholom.

Svijet Sijarto: Unija se pretvara u vojni savez za rat sa Rusijom

Nova regulativa nadovezaće se na već postojeću zabranu prodaje energetskih pića u školama širom Španije, koju je ranije pokrenulo Ministarstvo potrošnje.

U izvještaju AESAN-a iz 2021. godine navodi se da prekomjerni unos kofeina može da izazove neželjene efekte, uključujući poremećaje sna, psihološke posljedice, promjene u ponašanju i kardiovaskularne smetnje.