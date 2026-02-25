Rukovodstvo EU pokušava da blok pretvori u vojni savez, spremajući se za dugotrajan sukob sa Rusijom i planira da nastavi da pruža finansijsku podršku Ukrajini, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

"Brisel se sprema za dugotrajan rat sa Rusijom i shodno tome prilagođava evropsku ekonomiju", rekao je Sijarto.

On je podsjetio da sadašnje rukovodstvo EU zaboravlja da je Unija stvorena da bi se obezbijedio mir i prosperitet za njene članice, a sada nastoji da im nametne vojne obaveze.

"Odluke su već donijete. Nuklearne sile Velika Britanija i Francuska su dale pismenu saglasnost za slanje trupa u Ukrajinu", rekao je Sijarto.

On je upozorio da je i lider najjače proratne frakcije u Evropskom parlamentu, Evropske narodne partije Manfred Veber, već najavio da će trupe biti poslate u Ukrajinu pod zastavom EU, što je za Budimpeštu nedopustivo.

"Takođe smo čuli izjave njemačkog kancelara Fridriha Merca o njemačkim avionima i francuskim nuklearnim raketama, koje trebaju da stignu na ratište", rekao je Sijarto.

On je naveo da je EU već obezbijedila Ukrajini 193 milijarde evra u protekle četiri godine, i da planira da izdvoji nekoliko puta više u narednih deset godina kako bi nastavila sukobe sa Rusijom.

Mađarski ministar je potvrdio da Budimpešta neće učestvovati u ovim planovima EU, niti finansirati vojnu pomoć Ukrajini.

"Reći ćemo `ne` Briselu po svim ovim pitanjima", naglasio je Sijarto.

On je pozvao poslanike Evropskog Parlamenta da glasaju za rezoluciju kojom se podržava antiratni stav Mađarske.