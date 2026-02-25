SAD uvele nove sankcije Iranu, uključujući pojedince i brodove

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je danas nove sankcije povezane s Iranom, koje obuhvataju pojedince, više entiteta i brodove.

U saopštenju Ministarstva finansija navodi se da je američka Kancelarija za kontrolu stranih sredstava sankcionisala više od 30 pojedinaca, entiteta i brodova koji su, kako se tvrdi, omogućili ilegalnu prodaju iranske nafte i proizvodnju balističkih raketa i naprednog konvencionalnog naoružanja u Iranu, prenio je Rojters.

OFAK je takođe ciljao više mreža koje omogućavaju Iranskoj revolucionarnoj gardi i Ministarstvu odbrane i logistike oružanih snaga Irana da obezbijede sirovine i mašineriju potrebnu za proizvodnju balističkih raketa i drugih vrsta naoružanja.

Sankcije su uvedene nekoliko sati nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp izložio mogućnost napad u svom obraćanju o stanju nacije američkom Kongresu.