Logo
Large banner

SAD uvele nove sankcije Iranu, uključujući pojedince i brodove

Izvor:

Tanjug

25.02.2026

19:12

Komentari:

0
САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове
Foto: Brett Sayles/Pexels

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je danas nove sankcije povezane s Iranom, koje obuhvataju pojedince, više entiteta i brodove.

U saopštenju Ministarstva finansija navodi se da je američka Kancelarija za kontrolu stranih sredstava sankcionisala više od 30 pojedinaca, entiteta i brodova koji su, kako se tvrdi, omogućili ilegalnu prodaju iranske nafte i proizvodnju balističkih raketa i naprednog konvencionalnog naoružanja u Iranu, prenio je Rojters.

67128d1598204 Šmit

BiH

Kristijan Šmit opet postavlja ultimatume

OFAK je takođe ciljao više mreža koje omogućavaju Iranskoj revolucionarnoj gardi i Ministarstvu odbrane i logistike oružanih snaga Irana da obezbijede sirovine i mašineriju potrebnu za proizvodnju balističkih raketa i drugih vrsta naoružanja.

Sankcije su uvedene nekoliko sati nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp izložio mogućnost napad u svom obraćanju o stanju nacije američkom Kongresu.

Podijeli:

Tagovi :

Amerika

Iran

Sankcije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Једна анализа из крви може предвидјети колико ћете живјети

Zdravlje

Jedna analiza iz krvi može predvidjeti koliko ćete živjeti

1 h

0
Ruža cvijet

Kultura

Preminuo čuveni srpski roker

1 h

0
Полицајци затекли језив призор: Мајка убила кћерку (4)?

Svijet

Policajci zatekli jeziv prizor: Majka ubila kćerku (4)?

1 h

0
Жељезничар - Слога Куп БиХ

Fudbal

Sloga ućutkala Grbavicu i došla na prag polufinala Kupa

1 h

0

Više iz rubrike

Полицајци затекли језив призор: Мајка убила кћерку (4)?

Svijet

Policajci zatekli jeziv prizor: Majka ubila kćerku (4)?

1 h

0
Војска Мађарске

Svijet

Drma se u Evropi: Vojska je raspoređena, optužbe se nižu

2 h

0
Забрањује се употреба енергетских пића млађима од 16 година у овој држави

Svijet

Zabranjuje se upotreba energetskih pića mlađima od 16 godina u ovoj državi

2 h

0
Бразил поплаве

Svijet

Raste broj žrtava užasnih poplava: Desetine ljudi nestalo

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

23

Hitno hospitalizovan Sloba Vasić

20

09

Pokreće se inicijativa: Niče novi most između Srpske i Hrvatske?

20

08

Suđenje poznatom glumcu se nastavlja iako je bivša supruga povukla prijavu

19

58

Fico: Isporuka nafte najranije u martu

19

56

Djevojčica Sofija iz Banjaluke se bori za prvi korak: Potrebna joj je naša pomoć

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner