Preminuo čuveni srpski roker

Svirao je solo gitaru u prvoj rok grupi u Jugoslaviji ''SILUETE'', osnovane 1962. godini. Bio je član od osnivanja i jedini posljednji živ član izvornog sastava benda.

Neverovatna popularnost grupe "Siluete" bivala je sve veća iz dana u dan, a Zoran Miščević, koji je takođe bio dio grupe, bio je jedna od prvih mega zvijezda. Obožavateljke su ga jurile na koncertima - igrankama i po ulicama u gradovima širom Jugoslavije samo do bi se dočepale nekoliko vlasi njegove duge plave kose.

Nisu snimili mnogo ploča, jer nikada nisu uspjeli da prenesu svoj "živi" zvuk u studio, i da zvuče kao na živim nastupima. Ali, i pored toga, ili upravo zbog toga, Siluete zauzimaju istaknuto mjesto u istoriji rokenrola u Jugoslaviji.