Isplivao snimak koji nigdje nije emitovan: Uroš i Bora prisniji nego ikada

Rijaliti učesnik Bora Santana često ulazi u konflikte sa drugim takmičarima, u kojima kada su uvrede u pitanju nema granica ni mjere.
Na račun njegove intime pojavljivale su se šokantne i kontroverzne tvrdnje.
Naime, drugi učesnici, uključujući Uroša Stanića, govorili su da je Bora navodno homosek*ualne orijentacije, uprkos tome što je ranije bio u braku.
Santana je imao emotivne reakcije na optužbe i tvrdnje u Eliti, čak je bio na ivici suza u nekim situacijama, nakon što je Uroš javno otkrivao intimne detalje njihovog odnosa, uključujući tvrdnje o poljupcima i fizičkoj bliskosti tokom boravka na imanju u Šimanovcima.
Osim toga, javno je priznao da se zaljubio u Boru, nakon čega su bili u stravičnim sukobima kada je i obezbjeđenje moralo da interveniše.
Međutim, sada je isplivao snimak koji je nastao tokom žurke u kom su rijaliti učesnici bliski, a u opisu objave se navodi da se na snimku ljube:
"Bora i Uroš se ljube", navodi se u objavi.
