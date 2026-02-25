Logo
Large banner

Isplivao snimak koji nigdje nije emitovan: Uroš i Bora prisniji nego ikada

Izvor:

ATV

25.02.2026

18:24

Komentari:

0
Урош и Бора
Foto: Screenshot

Rijaliti učesnik Bora Santana često ulazi u konflikte sa drugim takmičarima, u kojima kada su uvrede u pitanju nema granica ni mjere.

Na račun njegove intime pojavljivale su se šokantne i kontroverzne tvrdnje.

Naime, drugi učesnici, uključujući Uroša Stanića, govorili su da je Bora navodno homosek*ualne orijentacije, uprkos tome što je ranije bio u braku.

Војска Мађарске

Svijet

Drma se u Evropi: Vojska je raspoređena, optužbe se nižu

Santana je imao emotivne reakcije na optužbe i tvrdnje u Eliti, čak je bio na ivici suza u nekim situacijama, nakon što je Uroš javno otkrivao intimne detalje njihovog odnosa, uključujući tvrdnje o poljupcima i fizičkoj bliskosti tokom boravka na imanju u Šimanovcima.

Osim toga, javno je priznao da se zaljubio u Boru, nakon čega su bili u stravičnim sukobima kada je i obezbjeđenje moralo da interveniše.

Сокови

Svijet

Zabranjuje se upotreba energetskih pića mlađima od 16 godina u ovoj državi

Međutim, sada je isplivao snimak koji je nastao tokom žurke u kom su rijaliti učesnici bliski, a u opisu objave se navodi da se na snimku ljube:

"Bora i Uroš se ljube", navodi se u objavi.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi :

Zadruga

rijaliti

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јасмина и Милица Тодоровић

Scena

Majka Milice Todorović javno zamolila za pomoć

4 h

0
Јелена Карлеуша оштро о ПЗЕ: Сатанистички обреди болесне секте

Scena

Satanistički obredi bolesne sekte: Karleuša oplela po ''Beoviziji''

4 h

0
Гоца Тржан отворено о Миљани Кулић: ''У њој нема трунке зла''

Scena

Goca Tržan otvoreno o Miljani Kulić: ''U njoj nema trunke zla''

4 h

0
Кривична пријава против Баке Прасета: Није имао дозволу?

Scena

Krivična prijava protiv Bake Praseta: Nije imao dozvolu?

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

23

Hitno hospitalizovan Sloba Vasić

20

09

Pokreće se inicijativa: Niče novi most između Srpske i Hrvatske?

20

08

Suđenje poznatom glumcu se nastavlja iako je bivša supruga povukla prijavu

19

58

Fico: Isporuka nafte najranije u martu

19

56

Djevojčica Sofija iz Banjaluke se bori za prvi korak: Potrebna joj je naša pomoć

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner