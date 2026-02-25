Dodik sa Mandićem: Granice među zemljama nisu prepreka jedinstvu srpskog naroda

Granice među zemljama nisu prepreka nacionalnom i duhovnom jedinstvu srpskog naroda, poručio je lider SNSD Milorad Dodik.

- Prijateljski susret i razgovor s Andrijom Mandićem, predsjednikom Nove srpske demokratije i predsjednikom Skupštine Crne Gore, o političkim pitanjima u vezi s očuvanjem srpskog nacionalnog bića i ekonomskim razvojem i napretkom Republike Srpske i Crne Gore - poručio je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Zanimljiva i dinamična diskusija o globalnim kretanjima, navodi Dodik te ishodima promjena kojima svjedočimo.

- Hvala Andriji na poklonu, portretu Svetog Petra Cetinjskog - poručio je Dodik.