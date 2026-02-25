Dodik sa Mandićem: Granice među zemljama nisu prepreka jedinstvu srpskog naroda

Izvor:
ATV
25.02.2026
19:42
Komentari:11
Granice među zemljama nisu prepreka nacionalnom i duhovnom jedinstvu srpskog naroda, poručio je lider SNSD Milorad Dodik.
- Prijateljski susret i razgovor s Andrijom Mandićem, predsjednikom Nove srpske demokratije i predsjednikom Skupštine Crne Gore, o političkim pitanjima u vezi s očuvanjem srpskog nacionalnog bića i ekonomskim razvojem i napretkom Republike Srpske i Crne Gore - poručio je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Zanimljiva i dinamična diskusija o globalnim kretanjima, navodi Dodik te ishodima promjena kojima svjedočimo.
- Hvala Andriji na poklonu, portretu Svetog Petra Cetinjskog - poručio je Dodik.
Granice među zemljama nisu prepreka nacionalnom i duhovnom jedinstvu srpskog naroda.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 25, 2026
Prijateljski susret i razgovor s Andrijom Mandićem, predsjednikom Nove srpske demokratije i predsjednikom Skupštine Crne Gore, o političkim pitanjima u vezi s očuvanjem srpskog nacionalnog bića i… pic.twitter.com/CIntQXyXbs
