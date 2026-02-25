Bojić: Laktaši - lider u BiH po ulaganjima

Izvor:
Laktaši su pravo mjesto za održavanje Četvrte međunarodne konferencije zanatstva i preduzetništva Republike Srpske, budući da je u ovom gradu registrovano 1.080 privrednih subjekata, a u privredu uloženo oko 500 miliona KM, izjavio je gradonačelnik Miroslav Bojić
.Bojić je istakao da su Laktaši postali lider u cijeloj BiH po domaćim i stranim investicijama, te da je u svemu tome bila važna podrška vlasti Republike Srpske.
Na Četvrtoj međunarodnoj konferenciji zanatstva i preduzetništva Republike Srpske koja se održva u Laktašima učestvuju gosti iz Holandije, Švajcarske, Njemačke, Austrije, Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Crne Gore.
Predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore regije Banjaluka Žana Arsić istakla je da postoji tendencija da ovaj skup postane jedan od najvećih u regionu.
Arsićeva je izjavila novinarima da je Međunarodna konferencija zanatstva i preduzetništva dovedena na zavidan nivo.
