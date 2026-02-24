Logo
Jasna poruka iz Srpske: Zahtjev za ocjenu ustavnosti Vlade - nedopustiv

Branka Dakić

24.02.2026

19:15

0
Јасна порука из Српске: Захтјев за оцјену уставности Владе - недопустив
Foto: ATV

Zahtjev za ocjenu ustavnosti Vlade Republike Srpske je nedopustiv, jer ty nema spora između Republike Srpske i BiH, pa samim tim Ustavni sud BiH nije nadležan da donosi odluku o ustavnosti Vlade Srpske.

Na To su iz Odbora za ustavna pitanja upozorili Ustavni sud BiH.

"Mi i sugerišemo da se ovdje donese odluka o dopustivosti i da se svaka vrsta inicijative za ocjenu ovih odluka odbaci, jer Ustavni sud ne može da zasnuje nadležnost u ovom predmetu. Prvo, zato što nema spora između BiH i entiteta i između entiteta međusobno, a drugo zato što ovo pitanje spada u isključivu nadležnost Narodne skupštine", istakao je član Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske Marko Romić.

Iz Odbora za ustavna pitanja naglašavaju da se Ty radi o aktu izbora i imenovanja koji svoj pravni osnov crpi iz Ustava Republike Srpske, a ne iz ustava BiH. Nema dileme ni za pravnike – Ustavni sud BiH trebalo bi da odbaci Taj predmet.

"Ustavni sud BiH zauzeo pravno mišljenje prema kojem nema nadležnost da vrši apstraktnu kontrolu ustavnosti odluka koji se smatraju aktima vladanja, a kojima su obuhvaćene i odluke o izboru i imenovanju, te odluke koje ne sadrže pravila ponašanja. Dakle, u skladu sa ustavnosudskom praksom, predmetni zahtjev je nedopušten", objasnio je pravnik Damir Sakić.

Samo treba pročitati Ustav BiH u kojem jasno piše šta su nadležnosti Ustavnog suda BiH, jasan je Ljubinko Mitrović, doktor pravnih nauka. Zato je, kaže, vrijeme da se Ustavni sud vrati pravu, jer kako tvrdi, postaje degutantno to šta se sve pojavljuje pred najvišom pravnom institucijom u BiH.

"Malo ću šaljiv da budem – postoje neki dežurni apelanti koji samo prate šta se to dešava u Republici Srpskoj i kako to postupaju institucije Republike Srpske i po automatizmu podnose apelacije i traže baš svašta. Kada gledate normu Ustava, odnosno član 6, jasno su definisane nadležnosti Ustavnog suda potpuno je jasno da ovdje nema nikakvog spora, a to je osnovna nadležnost Ustavnog suda, da rješava sporove", dodao je doktor pravnih nauka Ljubinko Mitrović.

Hoće li se i na kojoj sjednici Ustavnog suda BiH naći tačka na kojoj će sudije odlučivati o ustavnosti Vlade Srpske, još nije poznato. Predsjednik Suda ranije je za ATV rekao kako se radi o kompleksnom predmetu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

