Logo
Large banner

Bivši premijer zbog povezanosti sa Epstajnom sebi htio oduzeti život

Izvor:

Tanjug

24.02.2026

18:40

Komentari:

0
Џефри Епстајн
Foto: Tanjug/U.S. Department of Justice via AP

Bivši norveški premijer Torbjorn Jagland, koji je osumnjičen za tešku korupciju zbog svog bliskog odnosa sa pokojnim američkim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, hospitalizovan je prije ned‌jelju dana nakon pokušaja samoubistva, prenose tamošnji mediji.

Portal navodi da je hospitilizaciju Jaglanda zbog pokušaja samoubistva potvrdio izvor koji je upoznat sa tim pitanjem, kao i da se o događaju do sada ništa nije objavljivalo zbog neformalnog dogovora sa većim medijima, koji je postignut na zahtjev njegovog advokata.

Inyheter navodi da su neki norveški urednici 17. februara postigli dogovor sa Jaglandovim advokatom Andersom Brosvitom, da se o ovom dramatičnom incidentu neće pisati.

Jaglandovo stanje nakon pokušaja samoubistva ozbiljno

Izvor je kazao da je Jaglandovo stanje nakon pokušaja samoubistva ozbiljno, ali nije otkrio u kojoj se bolnici liječi bivši visoki političar.

фудбалска лопта-фудбал

Hronika

Žena izbola muža jer je galamio na TV zbog fudbala?

Torbjorn Jagland je 12. februara optužen za tešku korupciju koja je povezana sa njegovim bliskim odnosom sa Epstajnom, koji je otkriven nakon što je američko Ministarstvo pravde objavilo dokumenta iz dosijea Epstajn.

Odmah nakon što je Jagland optužen, policija je izvršila pretres njegove imovine, uključujući stan u Oslu i u Riseru.

Ukinut mu imunitet

Komitet ministara Savjeta Evrope ukinuo je prethodno, 11. februara na zahtjev norveške Nacionalne službe za istrage i krivično gonjenje Okokrim, diplomatski imunitet bivšem generalnom sekretaru te organizacije, Torbjornu Jaglandu, u cilju dalje pravne procedure u vezi sa optužbama za tešku korupciju.

U pismu koje je Okokrim uputio Savetu Evrope navodi se da su Jagland i njegova uže porodica nekoliko puta koristili Epstajnove privatne stanove u Parizu i Njujorku između 2011. i 2018. godine, kao i da su boravili u Epstinovoj vili u Palm Biču na Floridi.

U pismu je Okokrim naveo i da istražuje da li je Epstajn pokrio putne troškove za šest odraslih osoba u vezi sa jednim od ovih boravaka a pored toga, otkriveno je da je Jagland prihvatio njegovu ponudu da pokrije troškove putovanja i smještaja na Karibima za šest odraslih osoba, što na kraju nije realizovano.

Generalna sekretarka Norveškog udruženja urednika (NU) Reidun Kjeling Nibe je saopštila da “nije postignut nikakav sporazum” između urednika i Jaglandovog advokata da se ne objavljuju vijesti o tome da je on pokušao samoubistvo.

Podijeli:

Tagovi :

Džefri Epstajn

Norveška

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Марија Хулиса у центру скандала.

Svijet

Marija u centru skandala: Tvrde da je odala El Menča, evo šta ona poručuje

2 h

0
Предсједник Русије Владимр Путин.

Svijet

Putin: Neprijatelj nije uspio

3 h

0
Дмитриј Медведев

Svijet

Medvedev: Rusija ima pravo da izvede nuklearni udar na Francusku i Britaniju ako Kijevu daju nuklearnu bombu

6 h

0
Њујоршки полицајци засути грудвама! Погледајте невиђено исмијавање полиције

Svijet

Njujorški policajci zasuti grudvama! Pogledajte neviđeno ismijavanje policije

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

22

Četvrtfinale kupa BiH: Laktaši dočekuju Radnik

20

17

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 16. kolu

19

54

Hercegovci rijetka vrsta u Vladi Republike Srpske

19

49

Svi im zavide, a niko ih ne voli: Ova tri znaka imaju sve, ali...

19

40

Strani turistički vodiči bez licence kradu posao i krše zakon

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner