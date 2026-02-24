Bivši premijer zbog povezanosti sa Epstajnom sebi htio oduzeti život

Bivši norveški premijer Torbjorn Jagland, koji je osumnjičen za tešku korupciju zbog svog bliskog odnosa sa pokojnim američkim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, hospitalizovan je prije ned‌jelju dana nakon pokušaja samoubistva, prenose tamošnji mediji.

Portal navodi da je hospitilizaciju Jaglanda zbog pokušaja samoubistva potvrdio izvor koji je upoznat sa tim pitanjem, kao i da se o događaju do sada ništa nije objavljivalo zbog neformalnog dogovora sa većim medijima, koji je postignut na zahtjev njegovog advokata.

Inyheter navodi da su neki norveški urednici 17. februara postigli dogovor sa Jaglandovim advokatom Andersom Brosvitom, da se o ovom dramatičnom incidentu neće pisati.

Jaglandovo stanje nakon pokušaja samoubistva ozbiljno

Izvor je kazao da je Jaglandovo stanje nakon pokušaja samoubistva ozbiljno, ali nije otkrio u kojoj se bolnici liječi bivši visoki političar.

Torbjorn Jagland je 12. februara optužen za tešku korupciju koja je povezana sa njegovim bliskim odnosom sa Epstajnom, koji je otkriven nakon što je američko Ministarstvo pravde objavilo dokumenta iz dosijea Epstajn.

Odmah nakon što je Jagland optužen, policija je izvršila pretres njegove imovine, uključujući stan u Oslu i u Riseru.

Ukinut mu imunitet

Komitet ministara Savjeta Evrope ukinuo je prethodno, 11. februara na zahtjev norveške Nacionalne službe za istrage i krivično gonjenje Okokrim, diplomatski imunitet bivšem generalnom sekretaru te organizacije, Torbjornu Jaglandu, u cilju dalje pravne procedure u vezi sa optužbama za tešku korupciju.

U pismu koje je Okokrim uputio Savetu Evrope navodi se da su Jagland i njegova uže porodica nekoliko puta koristili Epstajnove privatne stanove u Parizu i Njujorku između 2011. i 2018. godine, kao i da su boravili u Epstinovoj vili u Palm Biču na Floridi.

U pismu je Okokrim naveo i da istražuje da li je Epstajn pokrio putne troškove za šest odraslih osoba u vezi sa jednim od ovih boravaka a pored toga, otkriveno je da je Jagland prihvatio njegovu ponudu da pokrije troškove putovanja i smještaja na Karibima za šest odraslih osoba, što na kraju nije realizovano.

Generalna sekretarka Norveškog udruženja urednika (NU) Reidun Kjeling Nibe je saopštila da “nije postignut nikakav sporazum” između urednika i Jaglandovog advokata da se ne objavljuju vijesti o tome da je on pokušao samoubistvo.