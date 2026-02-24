Marija u centru skandala: Tvrde da je odala El Menča, evo šta ona poručuje

Glasine koje su od juče počele da se šire društvenim mrežama dovele su u centar pažnje meksičku influenserku Mariju Hulisu, za koju mnogi tvrde da je navodno bila u vezi sa narko-bosom El Menčom i da je vlastima otkrila njegovo skrovište.

Prema objavama, navodno je riječ o meksičkoj influenserki i Onli fans modelu, koja je viđena u društvu Nemesija Osegere Servantesa, poznatog kao El Menčo, vođe kartela Halisko Nova generacija.

Kako su počele glasine o Mariji Hulisi?

Na društvenim mrežama počele su da kruže fotografije koje navodno prikazuju njega u noćnom klubu sa ženom za koju se tvrdi da je Marija Hulisa, nekoliko sati prije velike policijske operacije. Objave su implicirale da je upravo ona dojavila vlastima gd‌je se narko-bos nalazi.

Ipak, ni meksičke ni američke institucije nisu zvanično potvrdile identitet osobe koja je eventualno pomogla u operaciji protiv kartela.

U dosadašnjim saopštenjima pominje se samo "emotivna partnerka", bez spominjanja imena.

Ko je Marija Hulisa?

Marija Hulisa je rodom iz sjeverne meksičke države Sonora i poznata je kao influenserka koja je aktivna prije svega na Instagramu. Njen sadržaj se uglavnom odnosi na modu, putovanja i noćni život, a ima i veliki broj pretplatnika na platformama za odrasle poput Onli Fensa,

Do nedavno, njen javni imidž bio je ograničen na saradnju sa brendovima, pojavljivanja u klubovima i lične objave. Do sada je u medijima niko nije dovodio u vezu sa organizovanim kriminalom ili kartelima, a onda se sve promijenilo kada je fotografija počela da kruži mrežama, prenosi Telegraf, koji nije mogao da provjeri vjerodostojnost fotografija.

Mnogi su tvrdili da je ona navodno posljednja osoba koja je viđena sa El Menčom prije nego što je ubijen.

Viralna fotografija i tvrdnje sa platforme "Iks"

Prema dostupnim informacijama, 24. februara jedan nalog na platformi "Iks" objavio je fotografiju koju je predstavio kao "posljednju fotografiju" narko-bosa. Na fotografiji se nalazio muškarac koji liči na El Menča i žena u noćnom klubu, uz tvrdnju da je riječ o Mariji Hulisi i da je ona vlastima otkrila njegovu lokaciju.

Objava je za nekoliko sati postala viralna.

Reakcija influenserke: "Sve je potpuno netačno"

Marija Hulisa je reagovala putem svojih društvenih mreža, gd‌je je izričito negirala da je bila u vezi sa El Menčom.

U objavi na Instagramu poručila je da su tvrdnje da je pružala informacije vlastima potpuno netačne, a zatim je pozvala pratioce da prijave stranice koje šire, kako je navela, izmišljene priče.

🇲🇽 El Mencho: the most feared cartel boss in the western hemisphere, reportedly spent his last 24 hours alive with an adult content creator.



Not in a bunker. Not planning his succession. With a girl from OnlyFans.



Source: @MarioNawfal https://t.co/dovXteBT8h pic.twitter.com/aMfHPTpq7Y — WAR (@warsurv) February 24, 2026

"Kruže informacije da sam objavljivala priče o tome šta se dogodilo u Meksiku. Želim da razjasnim da je sve ovo potpuno netačno. Ja sam osoba koja ne voli probleme i želim da uživam u životu u miru", napisala je ona.

Istovremeno je navela da su neke od fotografija i audio snimaka koji kruže internetom digitalno izmijenjene ili kreirane uz pomoć vještačke inteligencije, kako bi se lažno dovela u vezu sa ubijenim narko-bosom.

Do sada nema potvrde nadležnih organa da je influenserka na bilo koji način povezana sa istragom protiv kartela.