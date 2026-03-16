Drama u Trampovom predsjedničkom avionu: Tišina, vrlo ste naporna osoba!

Novinarka ABC njuz je pitala Donalda Trampa o fotografiji sa dočeka posmrtnih ostataka američkih vojnika poginulih u sukobu sa Iranom, koja je korišćena u mejlu za prikupljanje političkih donacija. Na pitanje da li smatra da je korišćenje fotografije primjereno, Tramp je odgovorio: "Smatram."

Kada ga je novinarka pitala da li prikuplja novac na osnovu poginulih vojnika, Tramp je rekao da "nije video taj imejl" i dodao:

- Mislim, neko to objavi. Za nas radi puno ljudi.

Kritika ABC njuza

Tramp je potom istakao da "niko nije bolji prema vojsci od njega", a kada je saznao da novinarka radi za ABC njuz, izjavio je:

- Jedan od najgorih, najlažnijih, najkorumpiranijih, znate šta, ABC njuz, mislim da je to možda i najkorumpiranija medijska organizacija na planeti. Mislim da su grozni.

Obraćajući se drugom novinaru, dodao je:

- Vi ste puno bolji.

Tokom razgovora, Tramp je stavio prst na usta dok je novinarka pokušavala da postavi novo pitanje i rekao joj:

- Tišina, vrlo ste naporna osoba.

Nezadovoljstvo izvještavanjem o ratu sa Iranom

Novinarka je pitala Trampa i za komentar o šest američkih vojnika poginulih u iranskom napadu dronom na bazu u Kuvajtu. Tramp je pažljivo slušao, a nakon što je pitanje završeno, naglo se okrenuo i upitao druge novinare:

- Samo izvolite. Ko još?

Objave na društvenim mrežama

Kasnije je na društvenoj mreži Truth Social objavio više opširnih poruka u kojima napada medije zbog načina izvještavanja o ratu sa Iranom, kritikuje sudije Vrhovnog suda SAD koji su glasali protiv njegovih carina, hvali voditelja Marka Levina sa Foks njuza.