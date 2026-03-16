Merc: Berlin neće učestvovati u ratu protiv Irana

16.03.2026

18:58

Мерц: Берлин неће учествовати у рату против Ирана
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Njemačka neće učestvovati u američko-izraelskom ratu protiv Irana, rekao je njemački kancelar Fridrih Merc.

Merc je podsjetio da SAD i Izrael nisu konsultovali Njemačku ni prije ovog rata.

„Što se tiče Irana, nikada nije donesena zajednička odluka o tome. Zato se ne postavlja pitanje kako bi se Njemačka mogla vojno uključiti“, istakao je Merc na konferenciji za novinare u Berlinu.

On je ukazao da nedostaje mandat UN, EU ili NATO-a i da je od samog početka bilo jasno da ovaj rat nije stvar NATO-a.

Fridrih Merc

Više iz rubrike

Кћерка израелске министарке пронађена мртва: „Ако кажу да сам починила самоубиство, не вјерујте“

Svijet

Kćerka izraelske ministarke pronađena mrtva: „Ako kažu da sam počinila samoubistvo, ne vjerujte“

1 h

0
Роберт Фицо

Svijet

Fico očekuje pritisak EU na Kijev kako bi se obnovio uvoz ruske nafte

2 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Odluka o suspenziji zabrane kupovine ruske nafte uznemirila lidere EU

2 h

0
Снажна експлозија на аеродрому у Дубаију: Обустављени летови, појавио се и снимак из града

Svijet

Snažna eksplozija na aerodromu u Dubaiju: Obustavljeni letovi, pojavio se i snimak iz grada

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

47

Vladimir Radmanović za ATV: Nikola Jokić je promijenio košarku

19

45

Nevjerovatan slučaj: Muškarac optužen za šverc mrava

19

44

Novinar iz FBiH srpske poslanike nazvao četnicima, incident i na konferenciji za medije

19

35

Nakon vikenda zakopali sjekire - postignut dogovor u Šumama Srpske

19

32

Vukanović: Neće proći Stanivukovićeva kandidatura

