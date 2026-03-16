Merc: Berlin neće učestvovati u ratu protiv Irana

Izvor:
SRNA
16.03.2026
18:58
Njemačka neće učestvovati u američko-izraelskom ratu protiv Irana, rekao je njemački kancelar Fridrih Merc.
Merc je podsjetio da SAD i Izrael nisu konsultovali Njemačku ni prije ovog rata.
„Što se tiče Irana, nikada nije donesena zajednička odluka o tome. Zato se ne postavlja pitanje kako bi se Njemačka mogla vojno uključiti“, istakao je Merc na konferenciji za novinare u Berlinu.
On je ukazao da nedostaje mandat UN, EU ili NATO-a i da je od samog početka bilo jasno da ovaj rat nije stvar NATO-a.
