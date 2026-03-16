Sijarto: Odluka o suspenziji zabrane kupovine ruske nafte uznemirila lidere EU

Izvor:

SRNA

16.03.2026

17:27

Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Odluka SAD da suspenduju zabranu kupovine ruske nafte koja je trenutno na moru veoma je uznemirila pojedine lidere EU, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Vašington je pretprio mnogo kritika zbog suspenzije sankcija Rusiji kako bi se snizile cijene nafte", rekao je Sijarto mađarskim novinarima tokom pauze sastanka Savjeta EU za spoljne poslove u Briselu.

Za razliku od većine drugih zemalja EU, Mađarska je podržala odluku američke administracije i pozvala Brisel da slijedi primjer Vašingtona i, takođe, suspenduje zabranu isporuke ruske nafte.

Sijarto je ranije ocijenio da "Evropa pati ne samo od nestabilne situacije što se tiče arapske nafte, već i od zabrane isporuke ruske nafte".

Ministarstvo finansija SAD ukinulo je sankcije na prodaju nafte i naftnih derivata iz Rusije utovarenih na brodove prije 12. marta.

Opšta licenca koju je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine /OFAK/ dozvoljava takve transakcije do 11. aprila.

Ministar finansija SAD Skot Besent izjavio je da bi ta odluka trebalo da poveća globalnu ponudu nafte i smanji cijenu sirove nafte.

Peter Sijarto

Mađarska

Nafta

Rusija

