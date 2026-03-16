Obavještenje za putnike: Javni prevoz ide u štrajk

Sindikat "Verdi" pozvao je na štrajkove upozorenja u javnom prevozu u nekoliko njemačkih pokrajina, javlja Dojče vele.

Iz sindikata su najavili da će autobusi i tramvaji ostati u depoima cijeli dan u četvrtak, 19. marta, u Bavarskoj, Sjevernoj Rajni-Vestfaliji i Hamburgu.

Jutros je objavljeno da će se štrajkovi održati i u Sarlandu i Brandenburgu. Međutim, regionalne filijale sindikata su od tada saopštile da to još nije najjasnije.

U Severnoj Rajni-Vestfaliji, štrajkovi upozorenja u javnom prevozu biće održani u većini regiona već sutra, kao i 19. marta.

Odluka o tome da li će se kompanije u Hesenu pridružiti štrajku očekuje se večeras nakon pregovora, a što se tiče Bremena, odluka se očekuje u srijedu, 18. marta.

Putnici bi trebalo da očekuju značajne poremećaje na berlinskom aerodromu 18. marta. Sindikat "Verdi" pozvao je radnike aerodroma u Berlinu na štrajk zbog aktuelnog spora oko zarada sa poslodavcima u javnom sektoru.

"U drugom krugu pregovora, poslodavci su iznijeli ponudu, koju je pregovarački odbor sindikata odbacio kao neprihvatljivu", navodi se u saopštenju sindikata.

U međuvremenu, štrajkovi pilota se naziru i u podružnici "Lufthanze", kompaniji "Jurovings". Sindikat navodi da je 94 odsto članova podržalo štrajk.

Još nije objavljen tačan datum štrajka.