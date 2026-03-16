Obavještenje za putnike: Javni prevoz ide u štrajk

Izvor:
SRNA
16.03.2026
16:09
Komentari:0
Sindikat "Verdi" pozvao je na štrajkove upozorenja u javnom prevozu u nekoliko njemačkih pokrajina, javlja Dojče vele.
Iz sindikata su najavili da će autobusi i tramvaji ostati u depoima cijeli dan u četvrtak, 19. marta, u Bavarskoj, Sjevernoj Rajni-Vestfaliji i Hamburgu.
Jutros je objavljeno da će se štrajkovi održati i u Sarlandu i Brandenburgu. Međutim, regionalne filijale sindikata su od tada saopštile da to još nije najjasnije.
U Severnoj Rajni-Vestfaliji, štrajkovi upozorenja u javnom prevozu biće održani u većini regiona već sutra, kao i 19. marta.
Odluka o tome da li će se kompanije u Hesenu pridružiti štrajku očekuje se večeras nakon pregovora, a što se tiče Bremena, odluka se očekuje u srijedu, 18. marta.
Svijet
Nova pravila na pumpama, kazne nezamislive za obične smrtnike
Putnici bi trebalo da očekuju značajne poremećaje na berlinskom aerodromu 18. marta. Sindikat "Verdi" pozvao je radnike aerodroma u Berlinu na štrajk zbog aktuelnog spora oko zarada sa poslodavcima u javnom sektoru.
"U drugom krugu pregovora, poslodavci su iznijeli ponudu, koju je pregovarački odbor sindikata odbacio kao neprihvatljivu", navodi se u saopštenju sindikata.
U međuvremenu, štrajkovi pilota se naziru i u podružnici "Lufthanze", kompaniji "Jurovings". Sindikat navodi da je 94 odsto članova podržalo štrajk.
Još nije objavljen tačan datum štrajka.
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Ekonomija
8 h0
Svijet
12 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
19
47
19
45
19
44
19
35
19
32
Trenutno na programu