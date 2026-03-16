Naslijedila bogatstvo pa tražila socijalnu pomoć od države

Slučaj iz njemačke savezne zemlje Baden-Vurtemberga izaziva zaprepaštenje: Žena i njena sestra naslijedile su nekretnine, vrijednosne papire i drugu imovinu. Uprkos tome, obratila se sudu kako bi primila državnu pomoć, pišu njemački mediji.

Socijalni sud savezne zemlje Baden-Vurtemberg pojasnio je: Svako ko ima značajnu unovčivu imovinu ne smatra se osobom kojoj je potrebna pomoć. Slučaj, koji je zabilježen u Štutgartu 2025. godine, sada je postao tema njemačkih medija.

Tužitelj je rođena 1962. godine i živjela je s kćerkom u stambenoj zgradi koja je izvorno pripadala njenim roditeljima. Ona i njena sestra naslijedile su stanove u zgradi tržišne vrijednosti od 627.000 evra, odnosno 340.000 evra, pišu njemački mediji. Takođe je posjedovala stan u vlasništvu, koji je prodala sa sestrom za 225.000 evra, još jedan stan u vlasništvu, račune vrijednosnih papira vrijedne približno 92.000 evra, te lične stvari poput slika, namještaja, kovanica i automobila.

Uprkos tome, samozaposlena instruktorka fitnesa podnijela je zahtjev za naknadu. Centar za zapošljavanje odbio je njen zahtjev jer su ona i njena sestra bile nasljednice znatne imovine. Stoga je žena pokrenula pravni postupak.

Slučaj završio na sudu

Sud je utvrdio da njena imovina, nakon pod‌jele nasljedstva sa sestrom, vrijedi preko 642.000 evra! Sudije su smatrale da je to previsoko da bi se opravdala pomoć. Žena je, između ostalog, tvrdila da u početku nije imala slobodan pristup imanju i da nekretnine zahtijevaju renoviranje.

Međutim, nekoliko je činioca išlo protiv nje - uključujući činjenicu da je već prodala jedan od stanova za 112.500 evra. To joj je osiguralo lako dostupnu gotovinu.

Svijet Slučaj šokirao javnost: Naslijedila čitavo bogatstvo, pa od države tražila pomoć

Sud je utvrdio da njena imovina, nakon pod‌jele nasljedstva sa sestrom, vrijedi preko 642.000 evra! Centar za zapošljavanje ponudio je ženi zajam, ali ona je insistirala na podršci.

Sud je objasnio: Ako se imovina može predvidljivo unovčiti unutar perioda isplate naknade, opcija je samo zajam, a ne podrška. Ključna tačka presude: Svako ko može brzo pretvoriti imovinu u gotovinu nema pravo na naknadu, prenosi "Feniks-Magazin".