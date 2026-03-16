''Budimpešta i Bratislava grade naftovod do sljedeće godine''

SRNA

16.03.2026

14:23

''Будимпешта и Братислава граде нафтовод до сљедеће године''
Mađarska i Slovačka izgradiće naftovod između rafinerija u dvije zemlje do prve polovine sljedeće godine, kapaciteta 1,5 miliona tona benzina i dizel-goriva, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Potpisali smo veoma važan sporazum. On se odnosi na izgradnju novog naftovoda za dizel i benzin koji će Mađarska i Slovačka izgraditi kako bi direktno povezale rafinerije u obje zemlje", rekao je Sijarto nakon sastanka Savjeta EU za spoljne poslove.

On je naveo da će novi naftovod biti dug 127 kilometara i moći će da transportuje milion i po tona naftnih derivata, dizela i benzina.

"Naftovod će biti završen u prvoj polovini naredne godine i, povezujući rafinerije u Bratislavi i Sazhalombati, učiniće Mađarsku i Slovačku mnogo sigurnijim od ucjena - sličnih trenutnoj ucjeni iz Kijeva, sa podrškom Berlina i Brisela", dodao je Sijarto.

Slovačka

Mađarska

naftovod

Pročitajte više

Лијекови за мршављење повезани са већим ризиком од наглог губитка вида

Zdravlje

Lijekovi za mršavljenje povezani sa većim rizikom od naglog gubitka vida

1 h

0
Едита искрено о партнеру: Знали смо куда води наш однос, а жељели смо дијете

Scena

Edita iskreno o partneru: Znali smo kuda vodi naš odnos, a željeli smo dijete

1 h

0
Овај отпад вриједи више него злато

Zanimljivosti

Ovaj otpad vrijedi više nego zlato

1 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Mjesečni horoskop za april 2026. godine: Šta čeka vaš znak?

1 h

0

Više iz rubrike

Паре

Svijet

Slučaj šokirao javnost: Naslijedila čitavo bogatstvo, pa od države tražila pomoć

1 h

0
Снажан олујни талас пореметио ваздушни саобраћај широм САД

Svijet

Snažan olujni talas poremetio vazdušni saobraćaj širom SAD

1 h

0
Иран објавио услов за крај рата

Svijet

Iran objavio uslov za kraj rata

1 h

0
Суд у Москви изрекао казну од 35 милиона рубаља друштвеној мрежи Телеграм

Svijet

Sud u Moskvi izrekao kaznu od 35 miliona rubalja društvenoj mreži Telegram

1 h

0

15

23

Karan: Minić će ponovo biti premijer

15

19

TikTok i Meta su namjerno širili štetan sadržaj

15

18

Pojavila se prva fotografija na kojoj su Endru, Mandelson i Epstin zajedno

15

17

Nova pravila na pumpama, kazne nezamislive za obične smrtnike

15

09

Pad kamatnih stopa u bankama: Prosjek na kredite 5,66 odsto

