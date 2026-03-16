''Budimpešta i Bratislava grade naftovod do sljedeće godine''

Mađarska i Slovačka izgradiće naftovod između rafinerija u dvije zemlje do prve polovine sljedeće godine, kapaciteta 1,5 miliona tona benzina i dizel-goriva, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
"Potpisali smo veoma važan sporazum. On se odnosi na izgradnju novog naftovoda za dizel i benzin koji će Mađarska i Slovačka izgraditi kako bi direktno povezale rafinerije u obje zemlje", rekao je Sijarto nakon sastanka Savjeta EU za spoljne poslove.
On je naveo da će novi naftovod biti dug 127 kilometara i moći će da transportuje milion i po tona naftnih derivata, dizela i benzina.
"Naftovod će biti završen u prvoj polovini naredne godine i, povezujući rafinerije u Bratislavi i Sazhalombati, učiniće Mađarsku i Slovačku mnogo sigurnijim od ucjena - sličnih trenutnoj ucjeni iz Kijeva, sa podrškom Berlina i Brisela", dodao je Sijarto.
