''Budimpešta i Bratislava grade naftovod do sljedeće godine''

Mađarska i Slovačka izgradiće naftovod između rafinerija u dvije zemlje do prve polovine sljedeće godine, kapaciteta 1,5 miliona tona benzina i dizel-goriva, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Potpisali smo veoma važan sporazum. On se odnosi na izgradnju novog naftovoda za dizel i benzin koji će Mađarska i Slovačka izgraditi kako bi direktno povezale rafinerije u obje zemlje", rekao je Sijarto nakon sastanka Savjeta EU za spoljne poslove.

On je naveo da će novi naftovod biti dug 127 kilometara i moći će da transportuje milion i po tona naftnih derivata, dizela i benzina.

"Naftovod će biti završen u prvoj polovini naredne godine i, povezujući rafinerije u Bratislavi i Sazhalombati, učiniće Mađarsku i Slovačku mnogo sigurnijim od ucjena - sličnih trenutnoj ucjeni iz Kijeva, sa podrškom Berlina i Brisela", dodao je Sijarto.