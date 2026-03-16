Edita iskreno o partneru: Znali smo kuda vodi naš odnos, a željeli smo dijete

Srpska muzička scena uskoro će dobiti najljepšu moguću vijest popularna pjevačica Edita Aradinović je u drugom stanju. Vijest o trudnoći obradovala je njenu porodicu i prijatelje, pjevačicine fanove širom regiona, ali i kolege sa estrade, koji joj već upućuju čestitke i najljepše želje.

Poznata po snažnoj energiji, upečatljivom glasu i harizmi kojom plijeni, Edita sada ulazi u potpuno novo životno poglavlje – najvažnije i najintimnije. Iako je godinama gradila uspješnu karijeru i nizala hitove, čini se da joj predstoji uloga koja nadmašuje sve reflektore i bine – uloga majke.

Kako će trudnoća uticati na njene profesionalne planove, budući da priprema nov album i na koji način doživljava ovaj poseban period života, pitanja su koja intrigiraju javnost. Jedno je sigurno – pred Editom je vrijeme ispunjeno jakim emocijama, radošću i srećom zbog uspjeha njenog novog singla "Livada", koji označava nastavak saradnje s producentom Milošem Roganovićem.

Edita nije od javnosti krila da su ona i njen partner Nenad Stević donijeli zajedničku i promišljenu odluku da se raziđu, bez ružnih riječi i svađa. Odlučili su da ostanu u korektnim i prijateljskim odnosima, a navodno je vijest o raskidu prvi s najbližim krugom prijatelja podijelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio u Tajlandu, i to bez pjevačice.

Edita je na svom "Instagram" profilu pratiocima otkrila da su raskinuli i da su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze, ali da će zajednički podizati kćerku.

Ovako je Edita govorila o drugom stanju:

"Bila sam presrećna, kao i okruženje, kao da smo nekako svi bili spremni na to, a ja odavno želim da se ostvarim u toj ulozi.Priželjkivala sam d‌ječaka, ali sada je potpuno svejedno, samo da mi je živa i zdrava. Generalno sam emotivna, a sada još više. Zavisi od dana, ned‌jelje, spavanja, hrane, od svega. Nekad sam potpuno mirna i tiha, nekad pucam od energije, a nekad i od nervoze. Sve u duhu drugog stanja", rekla je Edita i dodala:

"S obzirom na to da smo oboje znali kuda vodi naš odnos, a željeli smo dijete. A s druge strane, mirna sam jer znam da je on dobar čovjek i biće dobar otac. Jako mi je važno da možemo da se čujemo, i da komuniciramo, a mi smo i više nego dobri, što je dobar znak za budućnost. Što se mog emotivnog života tiče, tu ću staviti pauzu dok ne budem tačno znala šta želim i takvu osobu privukla u svoj život, samo ću sada paziti duplo više jer imam i zbog koga".

Ona je istakla da je nezgodno je davati savjet u takvim situacijama.

"Nikad ne znamo priču do kraja. Svakako smatram da su žene po prirodi snažne, i da mogu svojom snagom, hrabrošću i voljom da promijene svijet, a promijeniće tako što neće trpjeti i živjeti u nefunkcionalnom domu. Jer, život prođe, sve prođe brzo, a nismo svjesni toga", kaže Edita za Stori.rs.