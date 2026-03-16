Viki odbrusila Bosancu u emisiji: Pale teške riječi

Svaka emisija Pinkove zvezde, donese neke nove rasprave između članove žirija. U vikendu koji je iza nas, u pomenutom muzičkom takmičenju Viki Miljković ušla je u sukob sa Draganom Stojkovićem Bosancem.

Svađa je naravno nastala kada se Viki borila za svog kandidata. Bosanac je bio jedini član žirija koji je ovom takmičaru dao glas "Ne", što je izazvalo izuzetno oštru reakciju pjevačice. Viki nije mogla da prećuti, pa je odmah stala u odbranu svog kandidata, nakon čega su u studiju počele da sijevaju varnice.

- Bosanac, sve bih se ja sa tobom složila kad bi te iste zamjerke našao i izgovorio takmičarima koji su duplo stariji od njega, a ti tad prećutiš i kažeš: 'Pa može i ovako' – rekla je Viki.

Bosanac joj nije ostao dužan, te je zahtjevao konkretne primjere za njene optužbe:

- Kome sam prećutao i šta, nemoj paušalno, ja sam rekao konkretno. Koji pjevač, na kom mjestu, i koja pjesma - rekao je Bosanac, prenosi Kurir.

- Ja se ne sjećam ni moji kandidati koji pjesmu su pjevali. Ako neko sa svojih 15 godina - počela je Viki, ali ju je kompozitor oštro prekinuo.

- Ja godine ne uvažavam – vikao je Bosanac.

- Ali kako smo kod tvoje Darie uvažili, i ona je imala sitnice koje nisu bile dobre – rekla je Viki.

– Što si glasala za Dariju – pitao je Bosanac.

Ovo pitanje je potpuno izbacilo pjevačicu iz takta, te mu je brutalno odbrusila, izgovorivši riječi koje niko u studiju nije očekivao:

- Zato što je fantastična u kompletu, ja nisam nadžak baba, kao što si ti nadžak deda. Mogli smo da idemo u sitna crijevca. Godinama si tražio to u, a, i , e, 20 godina sjediš po takmičenjima i tražiš to, a nijednu zvijezdu nisi izrodio – vikala je Viki.