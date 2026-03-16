Viki odbrusila Bosancu u emisiji: Pale teške riječi

16.03.2026

11:27

Вики одбрусила Босанцу у емисији: Пале тешке ријечи
Svaka emisija Pinkove zvezde, donese neke nove rasprave između članove žirija. U vikendu koji je iza nas, u pomenutom muzičkom takmičenju Viki Miljković ušla je u sukob sa Draganom Stojkovićem Bosancem.

Svađa je naravno nastala kada se Viki borila za svog kandidata. Bosanac je bio jedini član žirija koji je ovom takmičaru dao glas "Ne", što je izazvalo izuzetno oštru reakciju pjevačice. Viki nije mogla da prećuti, pa je odmah stala u odbranu svog kandidata, nakon čega su u studiju počele da sijevaju varnice.

Hronika

Sin ubio oca u Bijeljini pa izvršio samoubistvo

- Bosanac, sve bih se ja sa tobom složila kad bi te iste zamjerke našao i izgovorio takmičarima koji su duplo stariji od njega, a ti tad prećutiš i kažeš: 'Pa može i ovako' – rekla je Viki.

Bosanac joj nije ostao dužan, te je zahtjevao konkretne primjere za njene optužbe:

- Kome sam prećutao i šta, nemoj paušalno, ja sam rekao konkretno. Koji pjevač, na kom mjestu, i koja pjesma - rekao je Bosanac, prenosi Kurir.

- Ja se ne sjećam ni moji kandidati koji pjesmu su pjevali. Ako neko sa svojih 15 godina - počela je Viki, ali ju je kompozitor oštro prekinuo.

Hoće li PD PS BiH danas ukinuti akcize na gorivo

- Ja godine ne uvažavam – vikao je Bosanac.

- Ali kako smo kod tvoje Darie uvažili, i ona je imala sitnice koje nisu bile dobre – rekla je Viki.

– Što si glasala za Dariju – pitao je Bosanac.

Ovo pitanje je potpuno izbacilo pjevačicu iz takta, te mu je brutalno odbrusila, izgovorivši riječi koje niko u studiju nije očekivao:

- Zato što je fantastična u kompletu, ja nisam nadžak baba, kao što si ti nadžak deda. Mogli smo da idemo u sitna crijevca. Godinama si tražio to u, a, i , e, 20 godina sjediš po takmičenjima i tražiš to, a nijednu zvijezdu nisi izrodio – vikala je Viki.

Pročitajte više

Више ухапшених у Требињу: Превозили мигранте, покушали подмитити полицију

Hronika

Više uhapšenih u Trebinju: Prevozili migrante, pokušali podmititi policiju

4 h

0
Ђурђевић о Минићевој оставци: Одговоран потез

Gradovi i opštine

Đurđević o Minićevoj ostavci: Odgovoran potez

4 h

0
Драма у Анталији: Пуцњава у згради Владе

Svijet

Drama u Antaliji: Pucnjava u zgradi Vlade

4 h

0
Умор главобоља

Savjeti

Osjećate se iscrpljeno? Evo šta treba da jedete da pobijedite proljećni umor

4 h

0

Više iz rubrike

Нове информације о стању Зорице Брунцлик: Враћа се у Пинкове звезде?

Scena

Nove informacije o stanju Zorice Brunclik: Vraća se u Pinkove zvezde?

5 h

0
Лидија Бачић

Scena

Video zapalio mreže: Lidija Bačić u donjem vešu pere pločice

6 h

0
Александра Младеновић о "драми" са Џејлом Рамовић: Моји родитељи пролазе агонију

Scena

Aleksandra Mladenović o "drami" sa Džejlom Ramović: Moji roditelji prolaze agoniju

6 h

0
Катарина Лазић и Драган Лазић

Scena

Supruga Darka Lazića podijelila emotivan snimak sa njegovim bratom: ''Ne volim da se opraštam..''

7 h

0

Pojavila se prva fotografija na kojoj su Endru, Mandelson i Epstin zajedno

Nova pravila na pumpama, kazne nezamislive za obične smrtnike

Pad kamatnih stopa u bankama: Prosjek na kredite 5,66 odsto

Bolest peradi smanjuje proizvodnju: Prijeti li nestašica jaja uoči Vaskrsa?

Minić i Poš razgovarali o jačanju saradnje Srpske i Mađarske

