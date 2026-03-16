Osjećate se iscrpljeno? Evo šta treba da jedete da pobijedite proljećni umor

16.03.2026

11:04

Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

Činjenica je da proljeće donosi lijepo vrijeme, ali i umor - iako sunce sija i budi se priroda, često se osjećamo tromo, bez energije i iscrpljeno. U borbi protiv ovakvog stanja može da pomogne izbalansirana ishrana, prema savjetima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Poslije hladne zime, čestog boravka u zatvorenim prostorijama, sve nas raduje dolazak proljeća za koje možemo da kažemo da je period buđenja prirode. U mnogim kulturama proljeće simbolizuje novi početak, rast i razvoj, obnovu. Duži, sunčani dani donose nam bolje raspoloženje i povećanu želju za šetnjom u prirodi - biljke rastu brže nego u drugim godišnjim dobima usljed više sunčeve svjetlosti i povećane vlage u zemljištu, tako da nam se često čini kako drveće ozeleni za samo nekoliko dana.

Međutim, proljeće nam pored lijepih, sunčanih dana, zelene prirode donosi i osjećaj umora, nedostatak energije, slabiju koncentraciju i potrebu za spavanjem. Čovjeku je potrebno izvjesno vrijeme da se prilagodi na duže dane i više sunčeve svjetlosti i u ovom periodu često sebi postavljamo pitanje kako da pobjedimo proljećni umor.

Ljekari Savjetovališta za ishranu Instituta za javno zdravlje Srbije ističu da pored fizičke aktivnosti, odmora u toku dana, kvalitetnog sna, dovoljnog unosa vode, raznovrsna ishrana bogata hranljivim materijama ima važnu ulogu u sprječavanju pojave proljećnog umora. Energiju, koja je našem telu potrebna, dobićemo iz hrane koja je bogata vitaminima i dijetnim vlaknima.

Riba, posebno skuša, losos, zatim jaja, orašasti plodovi izvor su vitamina D, voće i povrće kao što su paprika, jagode, trešnje, višnje, limun izvor su vitamina C. Da bi apsorpcija vitamina C bila bolja, potrebno je kombinovati ovo voće sa povrćem bogatim gvožđem, pa tako možemo da napravimo salatu sa limunom uz sočivo, salatu od cvekle i paprike ili salatu od spanaća sa maslinovim uljem. Pored spanaća i sočiva tu su i pasulj i leblebije kao izvori gvožđa. Osećaj umora smanjuje i unos integralnih žitarica, ovsa, kombinacija proteina i vlakana kao što su jogurt i orašasti plodovi. U borbi sa proljećnim umorom ključnu ulogu ima hidratacija.

Doručak, ručak, večera i užina koje vraćaju snagu

Dan možemo da započnemo sa integralnim tostom sa avokadom i jajetom ili čia pudingom koji možemo da pripremimo u večernjim časovima tako što bademovom ili običnom mlijeku dodamo čia sjemenke, malo cimeta i ujutru dodamo orašaste plodove i bobičasto voće. Možemo da napravimo i slani doručak sa integralnom tortiljom, humusom i paprikom.

Grilovana piletina, pečeni batat, miješana salata ili pečeni losos, kinoa, brokoli i salata mogu da čine ručak koji nam daje energiju. Večera treba da bude lagana ali hranljiva pa nju može da čini npr. omlet sa spanaćem i integralni tost. U toku dana ne smijemo zaboraviti na užine koje treba da budu bogate vitaminima, posebno vitaminom C kako bi se smanjio osjećaj umora i poboljšala koncentracija. Pored jagoda ili malina sa grčkim jogurtom, užinu mogu da čine i humus sa šargarepom ili krastavcem.

Sa ovakvom dnevnom rutinom u pogledu ishrane, sa već pomenutom fizičkom aktivnošću, hidratacijom i dovoljno sna, možemo umanjiti osećaj umora koji je karakterističan za ovo godišnje doba, piše na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", prenosi RT Balkan.

