Pomoću ovog trika otkrijte da li veš mašina radi ispravno

Autor:ATV
15.03.2026
15:56
Komentari:0
Veš mašine danas su jedan od najvažnijih uređaja u svakom domaćinstvu.
Kada se pokvare ili kada je potrebno kupiti novu, to često predstavlja veliki trošak i dodatni stres za kućni budžet. Upravo zato mnogi traže jednostavne načine da provjere da li njihov uređaj radi kako treba.
Jedan takav trik podijelila je na svom Instagram profilu Ema Brkić, a njen savjet brzo je privukao veliku pažnju korisnika društvenih mreža.
Prema njenim riječima, vrlo lako možete provjeriti da li vaša veš mašina pravilno funkcioniše.
- Evo kako da provjerite je li vam veš mašina ispravna. Vrlo je jednostavno. Samo uzmete omekšivač i deterdžent, ulijete ih u ovaj dio i, ukoliko ostanu na površini, odnosno ako ne uđu odmah u mašinu, to znači da je sve u redu. Moja prethodna veš mašina praktički je progutala sve i naravno da mi veš nakon toga uopšte nije mirisao. Obavezno isprobajte ovaj trik - poručila je u snimku koji je objavila.
Video je izazvao brojne reakcije i komentare. Dok su neki korisnici pisali da su i sami isprobali ovaj trik, drugi su dijelili svoja iskustva sa modernim veš mašinama.
- Meni je to kod nove mašine radilo nekoliko godina. Poslije pet godina nekad proguta, nekad ne. U čemu je problem ne znam. Ja samo pogledam, pa ako proguta, dodam opet omekšivač - napisala je jedna korisnica.
Druga joj je savjetovala da koristi gušći omekšivač, dok su pojedini komentarisali da njihove mašine takođe odmah „progutaju“ i omekšivač i deterdžent.
Neki su predložili i drugačiji pristup.
- Ako proguta, onda sačekaj posljednje uzimanje vode i tada ubaci omekšivač - napisala je jedna korisnica u komentarima.
Ovaj jednostavan trik mnogima je poslužio kao brz način da provjere kako njihova veš mašina zapravo radi, prenosi Dnevno.hr.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Nauka i tehnologija
3 h0
Fudbal
3 h0
Svijet
3 h0
Savjeti
6 h0
Savjeti
1 d0
Savjeti
1 d0
Savjeti
1 d0
Najnovije
Najčitanije
18
38
18
33
18
19
18
17
18
14
Trenutno na programu