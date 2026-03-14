Logo
Large banner

Stručnjaci upozoravaju: Ne otvarajte prozore između 8 i 10 ujutro

Autor:

ATV

14.03.2026

15:20

Komentari:

0
Стручњаци упозоравају: Не отварајте прозоре између 8 и 10 ујутро
Foto: Unsplash

Zima je vrijeme kada je kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru posebno važan za zdravlje i udobnost, a stručnjaci upozoravaju da postoje trenuci kada prozračivanje može donijeti više štete nego koristi. Posebno se savjetuje izbjegavanje jutarnjeg perioda od osam do 10 sati.

Razlog leži u kombinaciji niskih temperatura i pojačanog zagađenja vazduha. U tim satima ulice gradova pune su automobila, javnog prevoza i pješaka, što rezultira velikim emisijama štetnih tvari. Otvaranjem prozora u tom trenutku u kuću ulazi zagađeni vazduh, čime se narušava kvalitet vazduha koji udišemo.

Osim zagađenja, u pitanju je i energetska učinkovitost. Najhladniji dio dana zahtijeva više rada grijnog sistema kako bi se prostor zagrijao, a prozračivanje u tom periodu može znatno povećati potrošnju energije i račun za grijanje. Stručnjaci upozoravaju da česta izloženost velikom gubitku toplote može skratiti vijek trajanja sistema grijanja.

Idealno vrijeme za prozračivanje tokom zime je između 12 i 14 sati, kada su temperature nešto više, a zagađenja manja. Kratko i intenzivno otvaranje prozora, pet do 10 minuta dovoljno je za osvježavanje vazduha bez velikih gubitaka toplote.

Preporuke uključuju

Kratko i intenzivno otvaranje prozora

Prozori se mogu širom otvoriti 5–10 minuta kako bi se stvorila promaja koja brzo mijenja vazduh, a da se zidovi i namještaj ne stignu ohladiti.

Odabir prostorija

Prednost treba dati prostorijama s većom vlagom, poput kuhinje i kupatila, kao i spavaćim sobama, posebno nakon noćnog odmora.

Korištenje mehaničke ventilacije

Ako je dom opremljen takvim sistemom, važno je provjeriti radi li ispravno. Dobro održavana ventilacija omogućava stalnu izmjenu vazduha bez potrebe za otvaranjem prozora.

Prilagođavanje vanjskim uslovima

U slučaju povećanog zagađenja ili ekstremno hladnog vremena, treba prilagoditi navike prozračivanja i birati vrijeme kada je vani čišći zrak i blaže temperature, prenosi Dnevno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prozori

stručnjaci

Upozorenje

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

Stručnjaci upozoravaju: Ne otvarajte prozore između 8 i 10 ujutro

15

10

15

01

15

00

14

54

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner