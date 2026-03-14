Stručnjaci upozoravaju: Ne otvarajte prozore između 8 i 10 ujutro

Autor:ATV
14.03.2026
15:20
Komentari:0
Zima je vrijeme kada je kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru posebno važan za zdravlje i udobnost, a stručnjaci upozoravaju da postoje trenuci kada prozračivanje može donijeti više štete nego koristi. Posebno se savjetuje izbjegavanje jutarnjeg perioda od osam do 10 sati.
Razlog leži u kombinaciji niskih temperatura i pojačanog zagađenja vazduha. U tim satima ulice gradova pune su automobila, javnog prevoza i pješaka, što rezultira velikim emisijama štetnih tvari. Otvaranjem prozora u tom trenutku u kuću ulazi zagađeni vazduh, čime se narušava kvalitet vazduha koji udišemo.
Osim zagađenja, u pitanju je i energetska učinkovitost. Najhladniji dio dana zahtijeva više rada grijnog sistema kako bi se prostor zagrijao, a prozračivanje u tom periodu može znatno povećati potrošnju energije i račun za grijanje. Stručnjaci upozoravaju da česta izloženost velikom gubitku toplote može skratiti vijek trajanja sistema grijanja.
Idealno vrijeme za prozračivanje tokom zime je između 12 i 14 sati, kada su temperature nešto više, a zagađenja manja. Kratko i intenzivno otvaranje prozora, pet do 10 minuta dovoljno je za osvježavanje vazduha bez velikih gubitaka toplote.
Prozori se mogu širom otvoriti 5–10 minuta kako bi se stvorila promaja koja brzo mijenja vazduh, a da se zidovi i namještaj ne stignu ohladiti.
Prednost treba dati prostorijama s većom vlagom, poput kuhinje i kupatila, kao i spavaćim sobama, posebno nakon noćnog odmora.
Ako je dom opremljen takvim sistemom, važno je provjeriti radi li ispravno. Dobro održavana ventilacija omogućava stalnu izmjenu vazduha bez potrebe za otvaranjem prozora.
U slučaju povećanog zagađenja ili ekstremno hladnog vremena, treba prilagoditi navike prozračivanja i birati vrijeme kada je vani čišći zrak i blaže temperature, prenosi Dnevno.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Savjeti
43 min0
Savjeti
2 h0
Savjeti
4 h0
Savjeti
6 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu