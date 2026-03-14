Uz pomoć ovih trikova riba se neće zalijepiti za tavu prilikom prženja

14.03.2026

14:46

Mnogi koji rado pripremaju ribu susreću se s istim problemom, a to je da se kožica zalijepi za tavu, potrga umjesto da bude hrskava i ukusna. Ključ uspjeha leži u pravoj pripremi, odabiru masnoće i tehnici pečenja, a nekoliko profesionalnih trikova može uveliko poboljšati rezultat.

Prvi i najvažniji korak je uklanjanje viška vlage. Vlaga je najveći neprijatelj hrskavosti - ako je kožica mokra, tokom pečenja stvara se para, što rezultira nezadovoljavajućom teksturom. Najbolje je ribu dobro utapkati kuhinjskim papirom ili čistom krpom, a zatim ostaviti nekoliko minuta kako bi papir upio preostalu vlagu.

Odabir tave i masnoće

Za hrskavu kožicu važno je koristiti kvalitetnu tavu s neprijanjajućim dnom ili čak staviti komad papira za pečenje. Tavu dobro zagrijte na visokoj temperaturi, a zatim dodajte nekoliko kašika ulja. Najčešće se koristi suncokretovo ulje, ali mala količina maslaca može dati dodatnu aromu. Ako koristite rebrastu gril tavu, ulje i sol prvo utrljajte direktno u kožu ribe, jer to sprečava lijepljenje i pomaže ravnomjernom pečenju.

Pravilna tehnika pečenja

Kada ulje počne dimiti, pažljivo položite filet s kožom prema dolje i odmah čujete cvrčanje. Prvih nekoliko sekundi lagano pritisnite ribu lopaticom ili prstima kako bi koža ostala ravna i spriječila savijanje. Pecite ribu bez pomicanja dok meso ne postane oko 80 odsto pečeno i dok kožica ne postane hrskava. Tek tada je vrijeme da ribu okrenete i kratko dovršite s druge strane. Ako osjećate otpor prilikom okretanja, riba nije dovoljno pečena.

Za još hrskaviju kožicu, prije pečenja možete lagano posuti kožu kukuruznim brašnom. Prije toga ribu izvadite iz frižidera 15-20 minuta prije pečenja kako bi postigla sobnu temperaturu.

