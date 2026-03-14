Sletio autobus kod Mostara: Ima povrijeđenih, među njima i maloljetnik

Autor:ATV
14.03.2026
14:23
Komentari:0
U naselju Bijelo Polje kod Mostara, na magistralnoj cesti M-17, danas je došlo do saobraćajne nesreće kada je autobus sletio s ceste.
Prema riječima portparolke Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvinskog kantona (MUP HNK) Ilijane Miloš, do nesreće je došlo u 11:35 sati.
"Tri osobe su povrijeđene. Vozač autobusa H. I.(1969) te putnici N.E. (1980) i V.M. (2009)", kazala je.
Povrijeđene osobe su prevezene na ukazivanje ljekarske pomoći, prenosi Kliks.
