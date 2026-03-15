Zaboravite na skupo đubrivo za biljke: Najbolje bujaju od od ovog sastojka koji ima svaka kuća

15.03.2026
Svaki dan bacate nešto u smeće što vaše biljke obožavaju. Talog od kafe koji ostane u džezvi ili filterima nije otpad, nego besplatno đubrivo za cvijeće, jače od svih kupovnih preparata.
Biljke koje su godinama stajale u mjestu, uz talog od kafe počinju da bujaju za nekoliko nedjelja.
Prije nego što posegnete za skupim đubrivom iz prodavnice, pogledajte biljku. Ona sama govori kada joj nešto nedostaje, samo treba znati šta da tražite.
Žuti listovi – najčešći znak nedostatka azota, biljka troši rezerve i listovi gube zelenu boju odozdo prema gore
Slab i usporen rast – biljka stoji u mjestu nedjeljama, ne izbacuje nove listove i izgleda kao da je stala
Blijeda, isprana boja – listovi su zeleni ali bez sjaja, kao da im je nestalo života
Tanke, mlitave stabljike – biljka raste ali nema snage, savija se i ne može da se drži uspravno
Ako prepoznajete bar jedan od ovih znakova, biljci nedostaju hranljive materije i talog od kafe je prvi korak koji treba da napravite.
Azot iz taloga rješava žutilo za dvije do tri nedjelje, a novi listovi su znak da je biljka primila što joj treba.
Talog od kafe sadrži azot, kalijum i fosfor, tri elementa koja su osnova svakog kupovnog đubriva za cvijeće. Uz to, kisela pH vrijednost taloga idealna je za biljke koje vole kiselo zemljište, a to je većina sobnog cvijeća i baštenskih biljaka.
Kupovno đubrivo sadrži iste materije, ali u hemijskom obliku koji zemlja ne upija uvijek jednako dobro.
Talog od kafe se razlaže prirodno, polako otpušta hranljive materije i ne prži korijen čak ni kada ga dodate malo više nego što treba. Zbog toga ga mnoge iskusne baštovanke smatraju boljim izborom od skupih preparata iz prodavnice.
Nije svaka biljka ista i nije svaka pogodna za talog od kafe. Biljke koje vole kiselo zemljište reaguju odlično, a tu su ruže, hortenzije, borovnice, rajčica, paprika i većina začinskog bilja.
Od sobnog cvijeća, talog odlično podnose:
-Fikus, pothos i filodendron
-Afričke ljubičice i begonija
-Kamelija i azalea
-Paprat i monstera
Biljke koje ne podnose kiselo zemljište, kao što su lavanda, pelargonija i sukulenti, bolje je preskočiti. Talog bi im podigao kiselost više nego što je zdravo i listovi bi počeli da žute.
Najčešća greška je da se talog direktno stavi na površinu zemlje u debelom sloju. Takav sloj ne upija vodu dobro, može da se uplesnivi i može da našteti korijenu.
Pravi način je da se talog pomeijša s zemljom prije sadnje ili da se doda u tankom sloju, ne debljem od pola centimetra, jednom u dvije do tri nedjelje.
Za biljke u saksijama, kašičica taloga pomiješana s vodom za zalivanje daje odlične rezultate bez rizika od prežubravanja.
Talog koji ostane od filtera može odmah da se upotrebi. Talog iz džezve ostavite da se ohladi i osuši prije nego što ga dodate biljkama jer topao i vlažan talog privlači buđ.
Talog od kafe radi još bolje u kombinaciji s ljuskama od jaja. Ljuske su bogate kalcijumom koji uravnotežuje kiselost taloga i daje biljkama minerale kojih u kafi nema.
Sameljite ljuske u prah i pomiješajte s talogom u odnosu jedan prema jedan. Ta smješa je kompletno prirodno đubrivo za cvijeće koje pokriv sve što biljci treba za bujanje, azot i kalijum iz kafe i kalcijum iz ljuski.
Nema potrebe za kupovnim preparatima kada imate ovo u kuhinji, prenosi Krstarica.
Talog od kafe nije trik za nuždu kada ponestane kupovnog đubriva. To je pravo, efikasno đubrivo za cvijeće koje biljkama daje ono što im treba, prirodno i bez hemije.
Ko jednom vidi kako biljke reaguju na talog od kafe, više ga ne baca u smeće. Umjesto toga, čuva ga pored saksija i koristi redovno. Rezultat se vidi za dvije do tri nedjelje, novi listovi, bogatije cvjetanje i zemlja koja izgleda zdravije nego prije.
