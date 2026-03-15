Buktinja odnijela život: Vatrogasci zatekli stravičan prizor

15.03.2026

11:30

Foto: Pexels

Iz Operativnog centra MUP Kantona Sarajevo objavili su da je jedna osoba poginula u požaru u Vogošći.

Kako su naveli, Profesionalna vatrogasna brigada Sarajevo je 14. marta, četiri minute poslije ponoći, obavijestila Policijsku upravu Vogošća da je izbio požar u stambenom objektu u ulici Gornja Jošanica 1.

Policajci su po dolasku na mjestu požara obavijestili vatrogasce da dio stambenog objekta koristi Š. H. iz Vogošće, rođen 1978. godine. U prostoriji zahvaćenoj požarom je pronađeno beživotno tijelo.

ауто слетјело у провалију

Region

Poznato stanje porodice iz BiH koja je autom sletjela u provaliju

Požar je lokaliziran u 00.40, a ljekar Hitne pomoći je u 01.04 sati konstatovao smrt zatečene osobe.

Nakon obavještavanja dežurnog tužitelja Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, uz angažovanje stalnog sudskog vještaka protupožarne struke i policijskih službenika, na mjestu nesreće obavljen je uviđaj, prenosi Kliks.

pronađeno tijelo

Vogošća

požar

Pročitajte više

Увоз диктира цијену: Дански прасићи скупљи од домаћих

Društvo

Uvoz diktira cijenu: Danski prasići skuplji od domaćih

1 h

0
ауто слетјело у провалију

Region

Poznato stanje porodice iz BiH koja je autom sletjela u provaliju

1 h

0
Krave Stoka Goveda

Društvo

Baka Stana prodala kravu da bi komšiji platila studije

1 h

1
Не важе иста правила за све: 5 кључних ствари које почетници за воланом морају знати

Auto-moto

Ne važe ista pravila za sve: 5 ključnih stvari koje početnici za volanom moraju znati

1 h

0

Više iz rubrike

Полиција Србија

Hronika

Teška nesreća: Mladić se zakucao u stub, nije mu bilo pomoći

4 h

0
Ужас: Младић унакажен након напада четворице насилника

Hronika

Užas: Mladić unakažen nakon napada četvorice nasilnika

20 h

0
Незгода Никшић-Плужине

Hronika

Roditelji sa bebom sletjeli u provaliju: Poznati detalji teške nezgode

21 h

0
Пронађене двије лабораторије за узгој марихуане

Hronika

Pronađene dvije laboratorije za uzgoj marihuane, uhapšena žena

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

54

Izraelski ministar spoljnih poslova otkrio da li će biti pregovora sa Iranom

12

53

Preležali ste težak kovid ili grip? Ove infekcije mogu da otvore put ka raku pluća

12

43

Počinje Sredoposna nedjelja: Ovi običaji se vezuju za četvrtu sedmicu Vaskršnjeg posta

12

39

Romantična prevara teška 50.000 evra: Lažni vojnik ojadio penzionerku

12

32

Diler uhvaćen na djelu: Prodavao drogu maloljetniku nasred ulice

