Buktinja odnijela život: Vatrogasci zatekli stravičan prizor

Iz Operativnog centra MUP Kantona Sarajevo objavili su da je jedna osoba poginula u požaru u Vogošći.

Kako su naveli, Profesionalna vatrogasna brigada Sarajevo je 14. marta, četiri minute poslije ponoći, obavijestila Policijsku upravu Vogošća da je izbio požar u stambenom objektu u ulici Gornja Jošanica 1.

Policajci su po dolasku na mjestu požara obavijestili vatrogasce da dio stambenog objekta koristi Š. H. iz Vogošće, rođen 1978. godine. U prostoriji zahvaćenoj požarom je pronađeno beživotno tijelo.

Požar je lokaliziran u 00.40, a ljekar Hitne pomoći je u 01.04 sati konstatovao smrt zatečene osobe.

Nakon obavještavanja dežurnog tužitelja Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, uz angažovanje stalnog sudskog vještaka protupožarne struke i policijskih službenika, na mjestu nesreće obavljen je uviđaj, prenosi Kliks.