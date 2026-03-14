Roditelji sa bebom sletjeli u provaliju: Poznati detalji teške nezgode

ATV

14.03.2026

15:45

Незгода Никшић-Плужине
Foto: Služba zaštite i spašavanja Nikšić

Tokom ranih jutarnjih časova na magistralnom putu Nikšić - Plužine došlo je do teške saobraćajke kada je u mjestu Brezna vozilo sa tablicama BiH sletjelo sa puta u duboku provaliju.

U vozilu je bio bračni par sa bebom.

"Roditelji se nalaze u bolnici u Nikšiću, dok je beba prevezena u Klinički centar Crne Gore", potvrđeno je u nikšićkoj bolnici.

Do nezgode je došlo oko 6 sati jutros, a na terenu su intervenisali i vatrogasci-spasioci, prenosi Informer.

U saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila na magistralnom putu Nikšić – Plužine, kod mjesta Brezna, teže je povrijeđena Barbara Jugović (2000). Muškarac i beba su zadobili lakše povrede.

Dojavu o nezgodi službe su dobile u 5.59, kada je prijavljeno da je vozilo registarskih tablica BiH sletjelo sa puta, u provaliju, oko 30 metara ispod kolovoza.

"U koordinisanoj akciji vatrog-spasilaca Službe zaštite i spašavanja Nikšić sa HMP iz Nikšića i policijom uspjesno su izvučeni iz vozila i hospitalizovani“, kazali su Televiziju Vijesti iz Službe zaštite i spašavanja Nikšić", prenosi Borba.me.

