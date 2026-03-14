Pronađene dvije laboratorije za uzgoj marihuane, uhapšena žena

ATV

14.03.2026

15:10

Пронађене двије лабораторије за узгој марихуане
G.K. (46) iz Sarajeva uhapšena je u akciji "Eradicatio" zbog osnova sumnje da je počinila krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

"Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Uprave policije MUP-a KS, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva KS, realizovali su akciju kodnog naziva "Eradicatio" s ciljem suzbijanja i dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama", navodi se u saopštenju MUP-a Kantona Sarajevo.

U pretresima koji su izvršeni na području Ilidže i Starog Grada pronađene su i oduzete dvije kompletne indor laboratorije za uzgoj i proizvodnju opojne droge marihuana sa 663 stabljike, više od šest kilograma suhe zeljaste materije koja asocira na Kanabis Sativu L, digitalne vage, različita oprema potrebna za rad laboratorija, te brojni drugi predmeti od interesa za istragu.

Osumnjičena se nalazi na kriminalističkoj obradi u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, nakon čega će biti predata u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

