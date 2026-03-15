Uvoz diktira cijenu: Danski prasići skuplji od domaćih

ATV

15.03.2026

11:26

Увоз диктира цијену: Дански прасићи скупљи од домаћих
Trenutno, prasiće uglavnom kupuju ljudi koji ove životinje tove do pred zimu.

Zbog posta koji traje, potražnje za pečenicama gotovo da i nema, što diktira cijenu ove robe.

Naime, cijena prasića trenutno je oko 6 KM po kilogramu žive vage. Po toliko, naime, uzgajivači i preprodavci preko oglasa nude svoju robu.

Međutim, ima i onih koji prodaju uvoznu prasad, čija cijena, ako je suditi po jednom oglasu, iznosi 7 KM po kilogramu žive vage.

„Uvoz Danska. Ekstra roba za dalji tov. Vršimo uslugu prevoza“, stoji u oglasu, piše Srpskainfo.

Uzgajivači su početkom marta prognozirali da bi cijena prasića trebalo da krene rasti negd‌je sredinom ovog mjeseca, jer ih tada domaćini kupuju za tov.

"Trenutno, cijena prasića je izuzetno nerentabilna. Negd‌je sredinom marta očekuje se porast cijene žive vage. Naime, tada će krenuti da kupuju prasiće za tov, pa je za očekivati i poskupljenje žive vage. Što se tiče cijene pred Vaskrs, odnosno Đurđevdan, još se ne zna kako će to izgledati. Međutim, s obzirom na visoku cijenu uvoznih prasića, za očekivati je da poraste i cijena domaćih", poručuju uzgajivači.

