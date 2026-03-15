Danas natprosječno toplo: Pogledajte kakve nas temperature očekuju

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i natprosječno toplo.

Od podneva se u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu očekuje umjeren razvoj oblačnosti, a samo lokalno može biti slabe kiše ili kratkotrajnog pljuska, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren promjenljiv ili južnih smjerova. Od sredine dana na sjeveru vjetar u skretanju na istočne smjerove, umjeren, na udare i jak.

Maksimalna temperatura vazduha od 15 do 21 stepen Celzijusov, u višim predjelima od 12.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u većem dijelu Republike Srpske i FBiH sunčano.

Lokalno oko rijeka prolazna jutarnja magla.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus četiri, Gacko minus tri, Rudo minus jedan, Sanski Most, Višegrad Foča i Šipovo nula, Bileća, Mrkonjić Grad, Prijedor, Čemerno i Han Pijesak jedan, Novi Grad, Banjaluka i Doboj dva, Sarajevo, Srbac, Ribnik i Kneževo tri, Tuzla i Srebrenica četiri, Livno i Bijeljina pet, Gradačac šest, Trebinje sedam i Neum devet stepeni Celzijusovih.