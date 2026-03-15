Danas natprosječno toplo: Pogledajte kakve nas temperature očekuju

Autor:ATV
15.03.2026
08:33
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i natprosječno toplo.
Od podneva se u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu očekuje umjeren razvoj oblačnosti, a samo lokalno može biti slabe kiše ili kratkotrajnog pljuska, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Vjetar slab do umjeren promjenljiv ili južnih smjerova. Od sredine dana na sjeveru vjetar u skretanju na istočne smjerove, umjeren, na udare i jak.
Maksimalna temperatura vazduha od 15 do 21 stepen Celzijusov, u višim predjelima od 12.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u većem dijelu Republike Srpske i FBiH sunčano.
Lokalno oko rijeka prolazna jutarnja magla.
Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus četiri, Gacko minus tri, Rudo minus jedan, Sanski Most, Višegrad Foča i Šipovo nula, Bileća, Mrkonjić Grad, Prijedor, Čemerno i Han Pijesak jedan, Novi Grad, Banjaluka i Doboj dva, Sarajevo, Srbac, Ribnik i Kneževo tri, Tuzla i Srebrenica četiri, Livno i Bijeljina pet, Gradačac šest, Trebinje sedam i Neum devet stepeni Celzijusovih.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
54
12
53
12
43
12
39
12
32
Trenutno na programu