"Stigao sam": "Kad nemaš svoju ideju, kopiraj od drugog"

Kada nemaš svoju ideju i originalan način predstavljanja, najlakše je kopirati od drugog. Pogotovo ako drugi, već više od dvije decenije uživa veliko povjerenje naroda.

Stigao sam

Tako je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, prilikom dolaska u Veliku Britaniju napisao isto što i Milorad Dodik kada je dolazio u Rusiju ili Sjedinjene Američke Države.

Stigao sam. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 3, 2026

„Stigao sam“, glasi poruka lidera Pokreta Sigurna Srpska, a u objavi navodi destinacije koje će obići.

Svakako upadaju u oči i „problemi“ za koje je Stanivuković naveo da ih je imao na hrvatskoj granici.

I tu se može povući paralela sa slučajem lidera SNSD-a.

Naime, kao što svi dobro znaju, politički instruisano bh. pravosuđe, uz nalog Kristijana Šmita i pojedinih ambasadora "zapadnog svijeta", otelo je mandat predsjednika Republike koji je Dodiku dao narod Srpske.

Dodik je čak bio i na potjernici bh. pravosuđa, koje je tražilo i od Interpola "crvenu potjeru", pa su svaki njegov prelazak granice federalni mediji pratili sa posebnom pažnjom.

Dodika to nije spriječilo da posjeti iskrene srpske prijatelje i saveznike. Od Srbije, Rusije, preko Izraela i Mađarske, ti dolasci bi često bili potvrđeni porukom „stigao sam“.

Ctigao sam. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 29, 2025

Nisu bili blagi ni u komentarima

Nisu Stanivukovića poštedjeli ni u komentarima na društvenim mrežama. Tako brojni korisnici navode, da je lider PSS-a u "Veliku Britaniju otišao po instrukcije".

"Ako su te Englezi uhvatili pod svoje, gotov si", "Ko plaća to?", "Ja već dva dana nemam grijanje u stanu dok ti unapređuješ Banjaluku, idi i ne vraćaj se", samo su neki od komentara.

Sastanak sa britanskom delegacijom

Podsjećamo, početkom februara, rukovodstvo novonastalog pokreta, koji je u sebe usisao sve i svašta, a najviše PDP, imao je sastanak sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan Karen Pirs i sa ambasadorom UK u BiH, Džulijanom Rajlijem.

Kako se odavno u javnosti priča o vezama Britanaca i PDP-a, čiji je Stanivuković i dalje predsjednik, ovaj sastanak je djelovao kao jedna "prirodna simbioza".

Ono što nije bili "prirodno", jesu izjave nakon sastanka. Dok se Stanivuković oglasio poprilično uopšteno, Igor Radojičić je otkrio detalje razgovora. Uz hvalospjeve za delegaciju Ujedinjenog Kraljevstva, zamjenik predsjednika PSS-a je rekao da sa Britancima razgovaralo o "državnoj imovini, evropskom putu i zahtjevima naših vozača u EU".

