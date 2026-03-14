Oštre reakcije na najavljeno HVO okupljanje kod Dervente: Nedopustivo

Najava okupljanja pripadnika 3. bojne 103. brigade HVO-a, izazvala je oštre reakcije i osudu brojnih udruženja i predstavnika institucija u Republici Srpskoj.

Poručuju da veličanju ustaške ideologije nema mjesta ni u Derventi ni u bilo kojoj drugoj lokalnoj zajednici. Upućen je i poziv MUP-u da spriječi provokacije i postrojavanja na području grada Derventa. Iz Policijske uprave Doboj je potvrđeno da im nije prijavljeno javno okupljanje.

"Policijski službenici su postupajući po informacijama koje su se pojavile u javnosti da će 21. marta 2026. godine u Modranu biti organizovano obilježavanje godišnjice formiranja 3. bojne brigade HVO-a kontaktirali lice I.Ć. koje je na društvenim mrežama podijelilo poziv za skup, a koje je policijskim službenicima izjavilo je ove godine planirano obilježavanje istorijskih datuma hrvatskog naroda derventskog kraja, što podrazumijeva održavanje mise i obilazak groblja, ali da nije planirano nikakvo postrojavanje jedinica", saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Nedopustivo je da u Modran dolaze i postrojavaju se vojne formacije koje su izvršile zločine nad srpskim stanovništvom u Derventi.

"Okupljanja, zborovanja, postrojavanja jedinica koje su vršile zločine na teritoriji Republike Srpske odnosno Dervente nećemo dozvoliti po svaku cijenu i vidim da su institucije Republike Srpske reagovale i da su njihove izjave takve da neće do toga doći", rekao je Milovan Gagić, predsjednik predsjedništva BORS-a.

Najavljeno okupljanje bi predstavljalo duboko vrijeđanje uspomena na srpske žrtve, kao i na poginule borce i policajce, kažu iz Udruženja veterana „Garda Panteri“.

PETAR CVIJETINOVIĆ, predsjednik Udruženja veterana „Garda Panteri“

"Mi smo zajedno sa bratskim udruženjima, Vukovi sa Vučijaka, Vukovi sa Drine, korpusna policija i još 10 drugih udruženja uputili jedan apel da se zabrani postrojavanje pripadnika 103 brigade HVO. Ta brigada je počinila ratne zločine i suđeno je njihovim ljudima za ratne zločine", rekao je Petar Cvijetinović, predsjednik Udruženja veterana "Garda Panteri".

Institucije Republike Srpske pod hitno moraju da zabrane okupljanje kao i svaki sličan skup koji provocira Srbe, navela je predsjednik Udruženja žena žrtava rata. Ne smije se dozvoliti da stanovništvo Dervente ponovo doživljava traume zbog sjećanja na zlo koje su preživjeli.

"Šta treba da rade stanovnici Dervente, oni koji su sahranili svoje sinove, onima kojima je uništena imovina i nisu se mogli oporaviti više od 20 godina, šta treba da rade logoraši koji su bili po raznim logorima po Derventi, treba li da zaborave klanja i zločine", rekla je Božica Rajilić, predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske.

Republika Srpska neće dozvoliti veličanje ideologije i formacija koje su počinile teške zločine protiv srpskog naroda, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Dok Hrvatska zabranjuje obilježavanje dana srpskog stradanja, dok nekažnjeno prolazi rušenje i skrnavljenje srpskih grobova, prevario se svako ko je očekivao da ćemo na svojoj zemlji nijemo posmatrati veličanje jedinica koje su nas ubijale. Na svaki pokušaj takve provokacije, reagovaće državni organi Republike Srpske", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Provokaciju predstavlja i plakat koji sadrži i obilježja i simboliku NDH, ali i izgled spomenika koji je izgrađen u obliku slova U.

Pokušaj okupljanja osudila je i gradska uprava Derventa. Kako su naglasili "svako može da žali svoju žrtvu na dostojanstven način, ali bez provokacija i podizanja tenzija u Derventi".