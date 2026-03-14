Republika Srpska uvodi veliku novinu u energetici

Narodna skupština Republike Srpske na narednoj sjednici trebalo bi po hitnom postupku da razmotri Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici, kojim se uvodi nova djelatnost - skladištenje električne energije.

Ova izmjena dolazi kao odgovor na sve veće potrebe energetskog sektora, ali i ubrzan razvoj novih tehnologija u oblasti proizvodnje i čuvanja električne energije.

U obrazloženju prijedloga navodi se da važeći Zakon o energetici iz 2009. godine, kao ni njegove izmjene iz 2023. godine, nisu obuhvatile ovu djelatnost. Takođe, skladištenje električne energije nije bilo tretirano ni Zakonom o električnoj energiji, zbog čega je ocijenjeno da je neophodno preciznije urediti ovu oblast. Predloženim izmjenama biće definisana i izuzeća od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje električne energije.

"Izmjene ovog akta potrebno je usvojiti i da se urede izuzeća od pribavljanja dozvole za skladištenje, jer važećim zakonom iz 2009. godine, kao i njegovim izmjenama i dopunama iz 2023. godine, nije obrađena ova djelatnost, koju nije tretirao ni Zakon o električnoj energiji", navodi se u obrazloženju prijedloga izmjena ovog zakona.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva Srpske, koje je predlagač navedenog akta, naveli su u obrazloženju da su izmjene potrebne i zbog ekspanzije proizvodnje električne energije korišćenjem solarnih panela, te skladištenja struje pomoću baterijskih sistema.

"Pored navedenih izmjena vezanih za djelatnost skladištenja električne energije, izmjenama je propisana mogućnost da Narodna skupština odredi projekat od posebnog značaja za Srpsku", navodi se u obrazloženju ovog akta kojim se, između ostalog, definišu djelatnosti u energetskom sektoru.

Osamnaesta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će se razmatrati ovaj prijedlog zakona, zakazana je za utorak, 17. marta u Banjaluci. Na dnevnom redu sjednice nalazi se ukupno 18 tačaka.