Dodik: Čestitke doktorici Petković Dabić za medicinska istraživanja, to je uspjeh za cijelu Srpsku

Lider SNSD-a Milorad Dodik čestitao je doktorki Jeleni Petković Dabić osvajanje prestižne međunarodne nagrade Medis za medicinska istraživanja, istakavši da je njen uspjeh veliki za cijelu Republiku Srpsku.

"S izuzetnim zadovoljstvom čestitam doktorki Jeleni Petković Dabić na osvajanju prestižne nagrade International Medis Awards za medicinska istraživanja. Njen uspjeh nije veliki samo za nju i Univerzitetski klinički centar, već za cijelu Republiku Srpsku", naveo je Dodik na Iksu.

Prema njegovim riječima, imati takve stručnjake i ljude u svom društvu je neprocjenjivo.

"Zato ovakvi uspjesi naših ljudi nikada ne treba da prođu nezapaženo", rekao je Dodik.