Logo
Large banner

Dodik: Čestitke doktorici Petković Dabić za medicinska istraživanja, to je uspjeh za cijelu Srpsku

13.03.2026

13:27

Komentari:

0
Милорад Додик
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik čestitao je doktorki Jeleni Petković Dabić osvajanje prestižne međunarodne nagrade Medis za medicinska istraživanja, istakavši da je njen uspjeh veliki za cijelu Republiku Srpsku.

"S izuzetnim zadovoljstvom čestitam doktorki Jeleni Petković Dabić na osvajanju prestižne nagrade International Medis Awards za medicinska istraživanja. Njen uspjeh nije veliki samo za nju i Univerzitetski klinički centar, već za cijelu Republiku Srpsku", naveo je Dodik na Iksu.

Prema njegovim riječima, imati takve stručnjake i ljude u svom društvu je neprocjenjivo.

"Zato ovakvi uspjesi naših ljudi nikada ne treba da prođu nezapaženo", rekao je Dodik.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Jelena Petković Dabić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

МУП Републике Српске, полиција, грб

Republika Srpska

Reagovao MUP zbog najavljenog HVO okupljanja kod Dervente

2 h

4
Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Dodik je predsjednik SNSD-a i to će tako da ostane

2 h

2
Надничарима радни стаж и здравствено осигурање, дневнице преко банке

Republika Srpska

Nadničarima radni staž i zdravstveno osiguranje, dnevnice preko banke

2 h

0
Камион

Republika Srpska

Protesti prevoznika od 23. marta, do ispunjenja zahtjeva sektora transporta i logistike

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

22

Bitno: O rezoluciji o osudi i zabrani promovisanja nacističkih i fašističkih simbola i ideologija

15

18

Pogledajte kako se kreće olujni oblaci: Meteo radar otkriva kada kiša staje

15

13

Zlostavljao oca, pa mu smrskao glavu sjekirom: Evo koliku kaznu je dobio

15

11

Cijene goriva između Banjaluke i Laktaša različite - evo gdje je najjeftinije

15

06

Preminula poznata glumica: Glumila u seriji ''Kruna''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner