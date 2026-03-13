Logo
Selak: Dodik je predsjednik SNSD-a i to će tako da ostane

RTRS

13.03.2026

12:33

2
Горан Селак
Foto: ATV

Milorad Dodik je predsjednik SNSD-a i to će tako da ostane, istakao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

"To je shodno Zakonu o političkim organizacijama Republike Srpske. I mi poštujemo propise Republike Srpske", poruči je Selak.

Selak poručuje da sama izreka Suda, koju ne želi da komentariše, da li je to bilo postupanje u skladu sa Zakonom, jer to će reći Sud za ljudska prava u Starzburu.

"On će sigurno poništiti tu odluku da pojedinac ne može da mijenja zakone u BiH. Imamo i stav Parlamentarne skupštine BiH gdje su rekli da je jedini zakonodavac u BiH upravo Parlament, a ne pojedinac koji sebe naziva visokim predstavnikom", dodao je Selak.

Goran Selak

Milorad Dodik

Komentari (2)
