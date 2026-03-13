Izložba o Davorinu Jenku na Filozofskom fakultetu u Banjaluci

Arhiv Republike Srpske u saradnji sa Arhivom Republike Slovenije, Državnim arhivom Srbije i Institutom za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci organizuje izložbu posvećenu Davorinu Jenku, istaknutom srpskom i slovenačkom kompozitoru i dirigentu. Izložba će biti otvorena u četvrtak, 19. marta 2026. godine u 11 časova u izložbenom prostoru Filozofskog fakulteta u Banjaluci.

Davorin Jenko (1835–1914) bio je jedna od najznačajnijih ličnosti muzičkog života 19. vijeka. Tokom svog bogatog i plodnog radnog vijeka radio je kao dirigent, vođa hora i muzički pedagog, a skoro pet decenija aktivno se bavio komponovanjem. Njegov doprinos razvoju muzičke kulture u Sloveniji i Srbiji bio je izuzetan.

Jenko je komponovao više od 200 pjesama za pozorišta i pjevačka društva, muziku za 31 dramsko djelo, pet uvertira i dvije opere. Posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzima pjesma „Naprej, zastava slave“, koja je prvi put izvedena 1860. godine u Beču i ubrzo postala simbol slovenačkog nacionalnog pokreta.

Davorin Jenko

Tokom boravka u Srbiji, Jenko je 1872. godine komponovao muziku za dramu „Markova sablja“ Jovana Đorđevića. U okviru te kompozicije nastala je i pjesma „Bože pravde“, koja je vrlo brzo stekla veliku popularnost i postala srpska nacionalna himna. Ova kompozicija bila je i prva himna Republike Srpske do 2007. godine, dok je danas zvanična himna Republike Srbije.

O značaju i djelu Davorina Jenka govoriće dr Bojan Stojnić, direktor Arhiva Republike Srpske, i prof. dr Boško Branković, rukovodilac Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci. U programu će učestvovati i hor „Davorin Jenko“ iz Banjaluke.

Izložba ima za cilj da javnosti približi život i stvaralaštvo ovog velikog kompozitora, koji je svojim radom ostavio dubok trag u muzičkoj tradiciji srpskog i slovenačkog naroda.