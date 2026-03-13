Darko Lazić tražio da mu se brat sahrani sa mikrofonom

Dragan Lazić, brat Darka Lazića koji je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći, danas će biti ispraćen na večni počinak.

Nakon smrti mladog momka, informacije i priče o njemu konstantno isplivavaju, a niko nema lošu riječ za njega. A i kako bi. Dragan je volio muziku, pecanje, motore, a kako tvrde svi oni kojima je pevao na slavljima, baš njegov osmjeh i energija su uljepšavali su njihova veselja. Dragan je bio definitivno jedan od omiljenih pjevača u narodu, ali nikad nije poželio da bude dio javnog sveta, baš zbog toga što je znao kroz šta sve njegov brat prolazi.

Kako saznajemo, Darko Lazić je u jednom trenutku dok je pripremao da brata na dostojanstven način isprati svog brata, tražio da se sahrani sa mikrofonom

- Stavite mu mikrofon sa njim - kroz jecaje je rekao Darko.

Volio i ribolov

Dragan Lazić, tragično je nastradao u saobraćajnoj nesreći 11.marta 2026. godine, nakon sudara sa automobilom na putu Valjevo - Šabac.

Dragan je volio muziku i bavio se pjevanjem, obožavao je i motore, a danas su njegovi prijatelji na dan njegove sahrane u kuću u Brestaču donijeli i njegov štap za pecanje. Dragan je volio da slobodne trenutke provodi kraj rijeke i uživa u pecanju.

Darko, kako se može videti na snimcima nakon što je video njegove prijatelje sa bratovim štapom za pecanje nije mogao da sakrije tugu i da ne zaplače.

Ovaj trenutak nije samo slomio Darka već i sve prisutne, koji su neutešni nakon gubitka čoveka koji im je mamio osmjehe i bio podrška.