U Kaknju kažnjeno 11 građana zbog komentara na društvenim mrežama

Policijska stanica Kakanj izdala je ukupno 11 prekršajnih naloga zbog vrijeđanja, prijetnji i govora mržnje na društvenim mrežama tokom godinu dana od stupanja na snagu Odluke o javnom redu i miru koju je donijela Opština Kakanj. Ova odluka policiji omogućava da sankcioniše uvredljiv ili prijeteći sadržaj objavljen na internetu.

Odluka je usvojena u martu 2025. godine na inicijativu načelnika Kaknja Mirnesa Bajtarevića, a primjenjuje se i na komentare objavljene na društvenim mrežama. Bajtarević je nedavno i sam prijavio policiji uvredljive komentare objavljene na njegovom Fejsbuk profilu, tvrdeći da sadrže prijetnje i vrijeđanje.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona navode da su, osim izdatih prekršajnih naloga, Opštinskom sudu u Kaknju upućena i tri zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, od kojih su dva kasnije obustavljena.

Načelnik Bajtarević smatra da je regulisanje ponašanja na internetu potrebno kako bi se spriječile uvrede i prijetnje, naglašavajući da bi onlajn prostor trebao biti tretiran kao javno mjesto u kojem važe pravila javnog reda i mira.

Stručnjaci ipak upozoravaju da regulisanje izražavanja na internetu na lokalnom nivou može dovesti do pravne nesigurnosti i različitog tumačenja zakona, posebno jer su prijetnje, kleveta i govor mržnje već regulisani krivičnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini.