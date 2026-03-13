Logo
Vesni Bratić ukinut kućni pritvor

Izvor:

Tanjug

13.03.2026

13:33

Komentari:

0
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе
Foto: YouTube/Screenshot

Bivša ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore Vesni Bratić ukinuta je mjera kućnog pritvora, nezvanično saznaje podgorički portal Borba.

U obrazloženju rješenja sudije za istragu, Bratić su određene mjere nadzora i to zabrana pristupa i sastajanja sa svjedocima Milicom Kadović, Jelenom Ostojić (sada Mijović) i Dejanom Dašićem, Slavicom Ilinčić i Marijom Lalatović na udaljenosti manjoj od 50 metara,

Bratić je uhapšena prošlog mjeseca, nakon čega joj je sudija za istragu Višeg suda u Podgorici, Suzana Mugoša odredila pritvor do 30 dana i Bratićeva je upućena u Spuž.

Nakon nekoliko dana, odluka je preinačena i Vesni Bratić je izrečena mjera kućnog pritvora.

Bratić je uhapšena zbog sumnje da je napravila štetu od najmanje 400.000 evra smjenom više od 140 direktora vrtića, osnovnih i srednjih škola.

Uhapšena je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva SDT Crne Gore.

Bratić je bila ministarka prosvjete u Vladi premijera Zdravka Krivokapića.

Vesna Bratić

Crna Gora

