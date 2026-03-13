Vesni Bratić ukinut kućni pritvor

Izvor:
Tanjug
13.03.2026
13:33
Bivša ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore Vesni Bratić ukinuta je mjera kućnog pritvora, nezvanično saznaje podgorički portal Borba.
U obrazloženju rješenja sudije za istragu, Bratić su određene mjere nadzora i to zabrana pristupa i sastajanja sa svjedocima Milicom Kadović, Jelenom Ostojić (sada Mijović) i Dejanom Dašićem, Slavicom Ilinčić i Marijom Lalatović na udaljenosti manjoj od 50 metara,
Bratić je uhapšena prošlog mjeseca, nakon čega joj je sudija za istragu Višeg suda u Podgorici, Suzana Mugoša odredila pritvor do 30 dana i Bratićeva je upućena u Spuž.
Nakon nekoliko dana, odluka je preinačena i Vesni Bratić je izrečena mjera kućnog pritvora.
Bratić je uhapšena zbog sumnje da je napravila štetu od najmanje 400.000 evra smjenom više od 140 direktora vrtića, osnovnih i srednjih škola.
Uhapšena je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva SDT Crne Gore.
Bratić je bila ministarka prosvjete u Vladi premijera Zdravka Krivokapića.
