Saradnja IRBRS sa međunarodnim finansijskim institucijama – cilj jačanje privrede Srpske

Delegacija Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, predvođena v.d. direktora Nedeljkom Ćorićem, održala je uspješan sastanak sa delegacijom Fond OPEK – a za međunarodni razvoj, sa sjedištem u Beču, uz punu organizacionu podršku šefa Predstavništva Republike Srpske u Beču, Mladena Filipovića.

Na sastanku sa Fond OPEK – om, koji je predvodio v.d. direktora IRBRS, Nedeljko Ćorić, analizirani su potencijalni strateški i operativni aspekti poslovanja, kao i moguća saradnja, u interesu razvoja privrede Republike Srpske. Delegacija IRBRS, tokom posjete Austriji, ima za cilj da poveže kako IRBRS, tako i institucije Republike Srpske sa međunarodnim finansijskim kredibilnim fondovima, kako bi se stekli uslovi da privreda Srpske, njeni trenutni, ali i budući projekti, dobiju puni zamah u implementaciji.

„Danas u Beču vodimo važne razgovore sa predstavnicima Fond OPEK - a za međunarodni razvoj, koji za IRBRS i Republiku Srpsku predstavljaju značajan korak naprijed u jačanju međunarodne finansijske saradnje. Naš cilj je da otvorimo vrata novim, povoljnijim izvorima finansiranja za domaću privredu. Uspostavljanje saradnje sa ovom renomiranom institucijom omogućiće našim preduzećima pristup kapitalu po znatno boljim uslovima, što će direktno doprinijeti rastu investicija, zapošljavanju i ekonomskom razvoju Srpske.

IRBRS

Poseban akcenat stavljamo na projekte iz oblasti zelene energije i održivog razvoja. Očekujemo da će ova saradnja donijeti konkretne finansijske linije za ulaganja u obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i modernizaciju privrede u skladu sa evropskim i svjetskim standardima.

Želim jasno poručiti građanima Srpske da Republika Srpska aktivno radi na obezbjeđivanju stabilnog i dugoročnog finansijskog okvira za razvoj i ovo je još samo jedan važan korak ka snažnijoj, konkurentnijoj i održivoj ekonomiji.“, poručio" je v.d. direktora IRBRS, Nedeljko Ćorić.

Delegacija Fond OPEK – a, predvođena Saidom Taufikom Ridom, direktorom razvoja prodaje i operacija privatnog sektora, zahvalila se na posjeti, te izrazila spremnost za saradnju čije bi prve aktivnosti trebalo da budu već sljedeće sedmice.

Fond OPEK-a za međunarodni razvoj finansira razvojne projekte u zemljama koje nisu članice, a trenutno imaju saradnju sa oko 125 partnerskih zemalja. Do danas je Fond odobrio više od 32 milijarde američkih dolara za razvojne projekte, pri čemu ukupna vrijednost projekata prelazi 240 milijardi dolara. Fond OPEK - a ima kreditni rejting AA+ prema agencijama Fič Rejtings i S&P Global Rejtings (Fitch Ratings i S&P Global Ratings).