Raste prodaja popularnog automobila

Francuska "Reno grupa" objavila je da je u prvom kvartalu povećala prihode za 7,3 odsto u odnosu na isti period prošle godine zahvaljujući rastu odjeljenja za automobile i finansijske poslove.

Prihodi grupe porasli su na 12,53 milijarde evra sa prošlogodišnjih 11,68 milijardi evra.

Automobilsko odjeljenje uvećalo je prihode za 6,5 procenata, a odjeljenje za finansijske poslove zabilježilo je rast od 13 odsto, prenijela je agencija DPA.

Grupacija je u prvom kvartalu prodala ukupno 546.183 automobila, što je pad od 3,3 procenta u odnosu na isti period prošle godine.

Poremećaji u proizvodnji i logistici usljed nepovoljnih vremenskih uslova pogodili su marku "Dačija", dok su "Reno" i "Alpin" zabilježili rast.

Ekonomija Zatvara se najluksuzniji hotel

Matična marka "Reno" prodala je 397.602 automobila zahvaljujući rastu potražnje za električnim i lakim komercijalnim vozilima.

"Reno grupa" je potvrdila finansijske prognoze za 2026. godinu. Kompanija i dalje očekuje operativnu maržu od oko 5,5 odsto i bolje poslovne rezultate u drugoj polovini godine.

Iz kompanije je saopšteno da smanjenje troškova ostaje prioritet za ovu godinu i nadalje, prenosi Srna.