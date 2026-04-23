Mnogi vozači ne znaju da li pri parkiranju treba koristiti ručnu kočnicu. Stručnjaci otkrivaju šta je ispravno kod manuelnog i automatskog menjača.

Dok jedni ne ostavljaju automobil bez ručne kočnice čak ni na ravnom putu, drugi vjeruju da je sasvim dovoljno ubaciti mjenjač u brzinu iliručicu prebaciti u položaj „P“. Ipak, šta je zaista ispravno zavisi od tipa vozila, terena, ali i navike koju mnogi vozači godinama rade pogrešno.

Pitanje da li pri parkiranju uvek treba koristiti ručnu kočnicu d‌jeluje jednostavno, ali oko toga postoje podijeljena mišljenja. Neki je aktiviraju automatski, dok je drugi koriste samo na uzbrdici ili kada parkiraju na neravnom terenu.

Istina je ipak mnogo jednostavnija – ručna kočnica i dalje ima važnu ulogu, ali način korišćenja zavisi od toga da li vozite automobil sa manuelnim ili automatskim mjenjačem.

Kod manuelnog menjača dileme nema

Kod automobila sa ručnim menjačem preporuka je jasna – nakon zaustavljanja treba povući ručnu kočnicu, a zatim vozilo ostaviti u brzini. Na ravnom terenu najčešće se ostavlja u prvoj brzini, dok mnogi na nizbrdici biraju rikverc.

Drugim riječima, ručna kočnica ne bi trebalo da bude jedina zaštita, već dodatni sloj sigurnosti. Ako jedan sistem zakaže, drugi i dalje drži automobil na mjestu.

To je posebno važno pri parkiranju na nagibu, ali i površina koja d‌jeluje ravno može da prevari. Upravo zato mnogi stručnjaci savjetuju da korišćenje ručne kočnice postane rutina, a ne procjena od situacije do situacije.

Ni automatik nije izuzetak

Vozači automobila sa automatskim mjenjačem često smatraju da je dovoljno ručicu prebaciti u položaj „P“ i ugasiti motor. Tehnički gledano, automobil će ostati parkiran, ali dio opterećenja tada preuzima parkirni mehanizam mjenjača.

Zato se preporučuje da se i kod automatika najprije drži nožna kočnica, zatim aktivira ručna kočnica, pa tek onda ručica prebaci u položaj „P“. Tako se težina vozila ne oslanja samo na mjenjač, već deo opterećenja preuzima parkirna kočnica.

U prevodu – automobil će biti sigurnije obezbjeđen, a dugoročno se smanjuje i nepotrebno opterećenje mehanike.

Najčešća greška pravi se baš ovde

Mnogi vozači rade istu stvar – zaustave automobil, prebace ga u brzinu ili u položaj „P“, puste kočnicu i tek onda povuku ručnu.

Problem je u tome što se vozilo tada već oslonilo na menjač ili zupčanike, pa ručna kočnica više ne preuzima glavno opterećenje.

Ispravan redoslijed je da se vozilo najprije zadrži nožnom kočnicom, zatim aktivira parkirna kočnica, a tek onda pusti papučica kočnice. Taj detalj d‌jeluje sitno, ali pravi veliku razliku između pravilnog i lošeg parkiranja.

Kod novijih automobila princip je isti

Kod novijih automobila sa električnom parkirnom kočnicom ceo postupak d‌jeluje jednostavnije, ali pravilo ostaje isto. Bez obzira na to da li povlačite klasičnu ručnu ili samo pritisnete dugme, cilj je isti – dodatno obezbjediti vozilo i rasteretiti ostale mehaničke sklopove.

U većini situacija odgovor je jasan – da, ručnu kočnicu treba koristiti pri parkiranju. Ne zato što će automobil bez nje uvek krenuti, već zato što donosi dodatnu sigurnost i pravilnije opterećenje mehanike, piše Kurir